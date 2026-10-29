Polícia Civil identificou medicamentos e alimentos impróprios - Reprodução/Polícia Civil

Polícia Civil identificou medicamentos e alimentos impróprios Reprodução/Polícia Civil

Publicado 29/10/2026 22:05

Uma inspeção da Polícia Civil terminou com a detenção da responsável pelo Asilo Feliz Idade, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste nesta quinta-feira (29). No estabelecimento, os agentes encontraram medicamentos e alimentos com prazo de validade vencido, situação que, segundo a corporação, poderia colocar em risco a saúde dos idosos acolhidos.





A ação foi realizada após uma denúncia anônima. Durante a verificação, os policiais identificaram, entre os produtos armazenados, água, leite em pó e medicamentos fora da validade, além de outros itens utilizados na rotina dos residentes.



A responsável pelo estabelecimento, Jacqueline de Mattos Gomes, foi conduzida à Cidade da Polícia. Ela prestou depoimento e permaneceu em silêncio. Após o pagamento de fiança de R$ 5 mil, foi liberada e responderá por crime contra as relações de consumo.



De acordo com informações da Polícia Civil, o consumo de alimentos vencidos pode provocar danos à saúde, enquanto medicamentos nessas condições podem perder a eficácia ou apresentar riscos aos pacientes. A corporação destacou a necessidade de atenção redobrada em instituições que recebem pessoas idosas, especialmente quando há utilização contínua de remédios.



LEIA MAIS: Vídeo: passageiros fogem antes de ônibus ser incendiado em Irajá A ação foi realizada após uma denúncia anônima. Durante a verificação, os policiais identificaram, entre os produtos armazenados, água, leite em pó e medicamentos fora da validade, além de outros itens utilizados na rotina dos residentes.A responsável pelo estabelecimento, Jacqueline de Mattos Gomes, foi conduzida à Cidade da Polícia. Ela prestou depoimento e permaneceu em silêncio. Após o pagamento de fiança de R$ 5 mil, foi liberada e responderá por crime contra as relações de consumo.De acordo com informações da Polícia Civil, o consumo de alimentos vencidos pode provocar danos à saúde, enquanto medicamentos nessas condições podem perder a eficácia ou apresentar riscos aos pacientes. A corporação destacou a necessidade de atenção redobrada em instituições que recebem pessoas idosas, especialmente quando há utilização contínua de remédios.

Idosos permanecem no estabelecimento

Apesar das irregularidades encontradas, os residentes não serão retirados imediatamente do asilo. A Polícia Civil informou que a transferência de todos os idosos exige planejamento, já que a disponibilidade de vagas em outras instituições é limitada e uma mudança repentina poderia comprometer a assistência prestada a eles.



Uma nova diligência está prevista para terça-feira (3), com a participação da Vigilância Sanitária e de representantes da assistência social da Prefeitura do Rio. A equipe deverá avaliar as condições do local e discutir providências para garantir a proteção dos idosos e encontrar uma solução para a situação.



A investigação busca apurar as circunstâncias das irregularidades identificadas no Asilo Feliz Idade e as responsabilidades pela manutenção de produtos vencidos em um estabelecimento destinado ao acolhimento de pessoas idosas.

A reportagem tenta contato com a defesa de Jacqueline de Mattos Gomes. O espaço segue aberto para manifestações