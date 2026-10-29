Polícia Civil identificou medicamentos e alimentos impróprios Reprodução/Polícia Civil
A ação foi realizada após uma denúncia anônima. Durante a verificação, os policiais identificaram, entre os produtos armazenados, água, leite em pó e medicamentos fora da validade, além de outros itens utilizados na rotina dos residentes.
A responsável pelo estabelecimento, Jacqueline de Mattos Gomes, foi conduzida à Cidade da Polícia. Ela prestou depoimento e permaneceu em silêncio. Após o pagamento de fiança de R$ 5 mil, foi liberada e responderá por crime contra as relações de consumo.
De acordo com informações da Polícia Civil, o consumo de alimentos vencidos pode provocar danos à saúde, enquanto medicamentos nessas condições podem perder a eficácia ou apresentar riscos aos pacientes. A corporação destacou a necessidade de atenção redobrada em instituições que recebem pessoas idosas, especialmente quando há utilização contínua de remédios.
Idosos permanecem no estabelecimento
Uma nova diligência está prevista para terça-feira (3), com a participação da Vigilância Sanitária e de representantes da assistência social da Prefeitura do Rio. A equipe deverá avaliar as condições do local e discutir providências para garantir a proteção dos idosos e encontrar uma solução para a situação.
A investigação busca apurar as circunstâncias das irregularidades identificadas no Asilo Feliz Idade e as responsabilidades pela manutenção de produtos vencidos em um estabelecimento destinado ao acolhimento de pessoas idosas.
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