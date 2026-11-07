Temporal atingiu o Centro de Campo Grande, na Zona Oeste do RioManuella Viégas / Agência O DIA
Alagamentos
na Avenida Ernani Cardoso, em Cascadura; e rua Eduardo Raboeira, no Engenho Novo.
Registros
Chuva forte:
- Barra/Riocentro (46,6 mm)
- Jacarepaguá/Tanque (41,8 mm)
- Barra/Barrinha (39,8 mm)
- Madureira (38,8 mm)
- Jacarepaguá/Cidade de Deus (38,4 mm)
- Rocinha (35,0 mm)
- Grande Méier (34,2 mm)
- Bangu (33,2 mm)
- Alto da Boa Vista (31,6 mm)
- Est. Grajaú/Jacarepaguá (30,2 mm)
- Copacabana (29,6 mm)
- Piedade (28,4 mm)
- Recreio dos Bandeirantes (28,2 mm)
- Grajaú (27,8 mm)
- Campo Grande (26,6 mm)
- Guaratiba (25,6 mm)
- Anchieta (25,4 mm)
- Grota Funda (25,2 mm)
No mesmo período, houve registro de chuva moderada nas seguintes estações:
- Av. Brasil/Mendanha (24,0 mm)
- Ilha do Governador (22,8 mm)
- Irajá (22,8 mm)
- Urca (22,2 mm)
- Tijuca (21,6 mm)
- Tijuca/Muda (20,2 mm)
- São Cristóvão (19,8 mm)
- Laranjeiras (19,6 mm)
- Santa Cruz (19,6 mm)
- Vidigal (18,6 mm)
- Penha (17,8 mm)
- Santa Teresa (12,6 mm)
- Saúde (12,0 mm)
- Jardim Botânico (8,6 mm)
Chuva fraca na seguinte estação:
- Sepetiba (4,2 mm)
Alertas
Estágio 2
Recomendações:
– Fique informado por meio dos canais oficiais de comunicação do COR;
– Todos os cidadãos devem se cadastrar no serviço de alertas da Defesa Civil via SMS. Basta enviar o CEP de casa para o nº 40199, por mensagem de texto. É gratuito;
– Baixe o aplicativo do http://COR.Rio;
– Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).
Em caso de ventos fortes
Dentro de casa:
– Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar;
– Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore;
– Evite deixar objetos que possam cair em locais altos;
– Mantenha as árvores do jardim ou do quintal sempre podadas e bem cuidadas;
– Fique atento: se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.
Na rua:
– Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;
– Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;
– Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas;
– Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
– Não queime lixo, não ateie fogo em terrenos para remover vegetação, não acenda fogueiras ou jogue bitucas de cigarros em estradas ou terrenos com mata;
– Fique atento: caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida. Nesta situação, há risco de acidentes causados por raios.
Monitoramento
As previsões são de risco severo e foram registradas chuvas moderadas a intensas e rajadas de ventos na capital, além dos municípios de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, Maricá, Magé, Angra dos Reis, Silva Jardim, Cabo Frio, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, Casimiro de Abreu e a Baixada Fluminense e Baixadas Litorâneas.
Foram registrados alagamentos na Penha, Zona Norte. Em Duque de Caxias, na Baixada, a chuva e o vento levaram barracas da feira que acontece na cidade aos domingos. Os órgãos estaduais atuam de forma integrada e acompanham a evolução do cenário para, caso necessário, adotar medidas preventivas de proteção à população.
Segundo o governo, a Secretaria de Estado de Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estão em alerta para atender as ocorrências em caso de emergência. A Força Especial da Defesa Civil está acompanhando a situação em tempo real.
Previsão
Nesta segunda-feira (9) e na terça (10), o tempo permanece instável devido à entrada de ventos úmidos do oceano. A previsão é de nebulosidade variada e chuva fraca isolada a qualquer momento de segunda-feira e na madrugada/manhã de terça-feira. Os ventos estarão fracos a moderados.
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