Temporal atingiu o Centro de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio - Manuella Viégas / Agência O DIA

Temporal atingiu o Centro de Campo Grande, na Zona Oeste do RioManuella Viégas / Agência O DIA

Publicado 07/11/2026 16:43 | Atualizado 08/11/2026 11:55

município do Rio entrou no estágio 2, na tarde deste sábado (7), devido o temporal com raios e rajadas de ventos fortes. Segundo o Centro de Operações (COR-Rio), a forte chuva ocorre por causa da passagem de uma frente fria. O mau tempo deixou ruas alagadas e provocou mais transtornos.

Leia mais: Chuva forte provoca alagamentos e quedas de árvores no Rio

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O temporal surpreendeu os cariocas no Centro de Campo Grande, na Zona Oeste, que se abrigaram da forte chuva e ventania embaixo de marquises e em estabelecimentos. Poças d'água de formaram na beira da Rua Augusto de Vasconcelos, atrás do calçadão, localizado na Coronel Agostinho.

Nas redes sociais, moradores de Cosmos e outros bairros da mesma região também falaram sobre a forte chuva e tempo fechado. "Aqui em Inhoaíba está muito escuro e a chuva parece um dilúvio", comentou uma mulher. "Em Campo Grande também. [Em] questão de segundos eu estava no quintal, quando olhei, já estava tudo escuro", disse outra pessoa. "Aqui em Santa Cruz [está] chovendo e sem luz", relatou mais alguém. "Incrível esse nosso tempo! Aqui já está noite", afirmou.

Internautas também deixaram comentários sobre o temporal na Zona Sul e Sudoeste, como: "Estou em Copacabana. Me assustei mesmo com essa mudança brusca", "Aqui no Leme virou noite"; "Muita chuva aqui em Botafogo"; e "Recreio dos Bandeirantes há meia hora parecia 19h".

Alagamentos

A forte chuva também causou alagamentos em diferentes vias da Zona Norte, como na Rua Getúlio, no Cachambi; na José Bonifácio, na altura do número 861, em Todos os Santos; na Conde de Azambuja, Maria da Graça; General Bruce, em São Cristóvão, na 24 de Maio, em Sampaio, altura da Conego Tobias;

na Avenida Ernani Cardoso, em Cascadura; e rua Eduardo Raboeira, no Engenho Novo.

Também ocorreram alagamentos na Rua Mem de Sá, na Lapa, na Cordeiro da Graça, esquina com a Avenida Cidade de Lima, no Santo Cristo, no Centro; na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, na altura do n° 411; a Estrada Da Ligação, em Jacarepaguá, na mesma região, na Rua Alba Valdez, em Campo Grande, na altura da Praça Helton Veloso Filho. A situação provocou transtornos, inclusive a motoristas.

Registros

O Sistema Alerta Rio registrou chuva forte em diferentes bairros do município, entre 15h e 16h.



Chuva forte:



- Barra/Riocentro (46,6 mm)

- Jacarepaguá/Tanque (41,8 mm)

- Barra/Barrinha (39,8 mm)

- Madureira (38,8 mm)

- Jacarepaguá/Cidade de Deus (38,4 mm)

- Rocinha (35,0 mm)

- Grande Méier (34,2 mm)

- Bangu (33,2 mm)

- Alto da Boa Vista (31,6 mm)

- Est. Grajaú/Jacarepaguá (30,2 mm)

- Copacabana (29,6 mm)

- Piedade (28,4 mm)

- Recreio dos Bandeirantes (28,2 mm)

- Grajaú (27,8 mm)

- Campo Grande (26,6 mm)

- Guaratiba (25,6 mm)

- Anchieta (25,4 mm)

- Grota Funda (25,2 mm)



No mesmo período, houve registro de chuva moderada nas seguintes estações:



- Av. Brasil/Mendanha (24,0 mm)

- Ilha do Governador (22,8 mm)

- Irajá (22,8 mm)

- Urca (22,2 mm)

- Tijuca (21,6 mm)

- Tijuca/Muda (20,2 mm)

- São Cristóvão (19,8 mm)

- Laranjeiras (19,6 mm)

- Santa Cruz (19,6 mm)

- Vidigal (18,6 mm)

- Penha (17,8 mm)

- Santa Teresa (12,6 mm)

- Saúde (12,0 mm)

- Jardim Botânico (8,6 mm)



Chuva fraca na seguinte estação:



- Sepetiba (4,2 mm)

Alertas

Às 14h42 e 15h52, a Defesa Civil emitiu o mesmo aviso: "Alerta de pancadas de chuva, vento e raios para a cidade do Rio nas próximas horas".

Estágio 2

O Estágio 2 é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.



Recomendações:



– Mantenha-se atento e acompanhe a previsão do tempo do Alerta Rio e suas atualizações;

– Fique informado por meio dos canais oficiais de comunicação do COR;

– Todos os cidadãos devem se cadastrar no serviço de alertas da Defesa Civil via SMS. Basta enviar o CEP de casa para o nº 40199, por mensagem de texto. É gratuito;

– Baixe o aplicativo do http://COR.Rio;

– Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).



Em caso de ventos fortes



Dentro de casa:



– Feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa.

– Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar;

– Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore;

– Evite deixar objetos que possam cair em locais altos;

– Mantenha as árvores do jardim ou do quintal sempre podadas e bem cuidadas;

– Fique atento: se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.



Na rua:



– Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas;

– Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;

– Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;

– Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas;

– Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

– Não queime lixo, não ateie fogo em terrenos para remover vegetação, não acenda fogueiras ou jogue bitucas de cigarros em estradas ou terrenos com mata;

– Fique atento: caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida. Nesta situação, há risco de acidentes causados por raios.

Monitoramento

O Governo do Estado informou que monitora as condições meteorológicas em todo o território fluminense. De acordo com o Aviso Meteorológico nº 09/2026 enviado a todo o estado às 9h, um sistema de baixa pressão e uma frente fria devem provocar, entre a tarde deste sábado e o final da manhã de domingo, pancadas de chuva de moderada a forte em todo o território fluminense.



As previsões são de risco severo e foram registradas chuvas moderadas a intensas e rajadas de ventos na capital, além dos municípios de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, Maricá, Magé, Angra dos Reis, Silva Jardim, Cabo Frio, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, Casimiro de Abreu e a Baixada Fluminense e Baixadas Litorâneas.



Foram registrados alagamentos na Penha, Zona Norte. Em Duque de Caxias, na Baixada, a chuva e o vento levaram barracas da feira que acontece na cidade aos domingos. Os órgãos estaduais atuam de forma integrada e acompanham a evolução do cenário para, caso necessário, adotar medidas preventivas de proteção à população.



Segundo o governo, a Secretaria de Estado de Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estão em alerta para atender as ocorrências em caso de emergência. A Força Especial da Defesa Civil está acompanhando a situação em tempo real.

Previsão

De acordo com o Alerta Rio, ainda há possibilidade de chuva na noite deste sábado e na madrugada deste domingo (8), com previsão de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva moderada a forte até o início da manhã passando a chuva fraca a moderada ao longo do dia. Os ventos estarão moderados a fortes, podendo ser pontualmente muito fortes na madrugada.



Nesta segunda-feira (9) e na terça (10), o tempo permanece instável devido à entrada de ventos úmidos do oceano. A previsão é de nebulosidade variada e chuva fraca isolada a qualquer momento de segunda-feira e na madrugada/manhã de terça-feira. Os ventos estarão fracos a moderados.