Dois suspeitos morreram depois de um confronto com policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), na noite deste domingo (8), na comunidade do Caju, na Zona Portuária do Rio. A ação acabou com apreensão de armas e drogas, causando um prejuízo superior a R$ 146 mil ao crime organizado. A facção Terceiro Comando Puro (TCP) controla a região.
Segundo a Polícia Militar, os agentes fizeram uma operação para verificar informações de inteligência sobre a movimentação de criminosos envolvidos em disputas territoriais. A ação começou por volta das 22h.
De acordo com a corporação, os PMs foram recebidos a tiros quando chegaram na localidade conhecida como Chiqueiro. Houve um intenso confronto. Após o conflito, os agentes realizaram buscas na área e localizaram dois homens feridos, apontados como participantes dos ataques contra as equipes.
A dupla, que não teve a identidade revelada, foi socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, mas não resistiu aos ferimentos.
O Bope apreendeu um fuzil calibre 7,62 mm, duas pistolas calibre 9 mm, cinco carregadores de fuzil, quatro carregadores de pistola, 144 munições de diferentes calibres, rádios comunicadores, celulares, um caderno de anotações do tráfico e diversos tipos de entorpecentes, incluindo cocaína, crack, maconha e ice.
A PM informou que o material apreendido representa um prejuízo estimado em R$ 146.861,00 para o crime organizado. A corporação continuou com o policiamento reforçado na comunidade.
As apreensões foram levadas para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que investiga a ocorrência.
Durante patrulhamento de rotina na Avenida Lauro Müller, uma equipe recebeu informações sobre um grupo suspeito de praticar roubos na passagem subterrânea da ciclovia. No local, agentes abordaram três pessoas e foram procurados por uma vítima, que reconheceu o trio como autor do roubo de seu cordão de ouro e de sua bolsa.
Segundo o relato da vítima, durante a fuga, um dos envolvidos havia jogado uma faca fora, que foi recuperada juntamente com a bolsa. Com o apoio de outras equipes da Força Municipal, os agentes realizaram novas abordagens, que resultaram na identificação dos demais envolvidos.
As equipes encaminharam todos os suspeitos à 10ª DP (Botafogo), onde os adultos permaneceram presos em flagrante e três adolescentes foram encaminhados à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). Os agentes também recuperaram um celular.
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