Livro Os Inspeultos, do jornalista Hudson Corrêa, reconstrói casoDivulgação / Editora
Livro reconstrói sumiço de jovens
Jornalista Hudson Corrêa acompanha a luta de uma mãe por respostas sobre o filho e aborda a realidade de um país onde ao menos 3 mil ossadas foram encontradas entre 2005 e 2024
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Da infância em Guadalupe aos 29 anos de farda: quem é o coronel Tarciso Antônio de Salles
Ao longo da carreira, passou por diferentes funções dentro e fora do Corpo de Bombeiros. Atualmente, comanda uma equipe de cerca de 13,5 mil bombeiros militares
Especialista aponta alternativa à suspensão dos patinetes no Rio
José Police Neto, autor de um dos principais projetos de incentivo à mobilidade sustentável, questiona a escolha de interromper a operação
Revitalização resgata imponência do antigo Palácio da Justiça
Historiadoras explicam símbolos da construção, que hoje abriga o Museu da Justiça, e a importância do edifício para a memória do Rio
RJ apresenta destinos além das praias no Festival de Turismo
Setur-RJ e TurisRio reúnem 14 coexpositores e apresentam novidades como o Rio Samba Bus na 38ª edição do Festuris, em Gramado
Parque Bondinho celebra Consciência Negra com roda de jongo
Atividade reuniu o Filhos da Marambaia na Urca, com apresentação artística, e roda de conversas sobre ancestralidade e memória
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