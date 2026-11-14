Livro Os Inspeultos, do jornalista Hudson Corrêa, reconstrói caso - Divulgação / Editora

Livro Os Inspeultos, do jornalista Hudson Corrêa, reconstrói casoDivulgação / Editora

Publicado 14/11/2026 07:30

Há mais de 20 anos, às vésperas do Carnaval de 2004, quatro jovens desapareceram no Rio de Janeiro. As últimas pistas apontavam para o Haras Modelo, uma propriedade em uma área rural de Guapimirim, na Baixada Fluminense, pertencente à família de Valdemir Paes Garcia, o Maninho, um dos maiores nomes da contravenção no estado.

Três dos desaparecidos trabalhavam na manutenção de máquinas caça-níqueis instaladas em um bar de uma das áreas dominadas pelo bicheiro. Eles eram responsáveis por consertar os equipamentos, recolher o dinheiro arrecadado e entregá-lo ao gerente. O quarto jovem trabalhava fazendo entregas com uma Kombi e foi chamado por um dos colegas para transportar algumas máquinas de Caxias para o Rio de Janeiro.

Foi durante esse transporte que os quatro desapareceram. A partir de então, a mãe de um dos jovens, Ana, iniciou uma busca incansável por respostas. Mesmo diante de uma primeira versão apresentada pela polícia, que atribuía as mortes a traficantes do Complexo do Alemão, ela não se convenceu.

É nesse cenário, marcado por perguntas sem respostas e suspeitas que atravessam diferentes episódios da história da segurança pública do Rio, que o jornalista Hudson Corrêa encontrou o caso pela primeira vez, em 2021. O encontro com Ana deu início a uma apuração que resultaria no livro Os Insepultos.

A obra reconstrói o desaparecimento dos quatro jovens, acompanha a luta de uma mãe para manter a investigação viva e expõe as falhas que marcaram a busca por respostas.



