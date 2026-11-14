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Arquidiocese do Rio celebra jubileu com programação especial
Rio de Janeiro

Arquidiocese do Rio celebra jubileu com programação especial

Celebrações marcam os 450 anos da criação da Prelazia, os 350 anos da Diocese e os 50 anos da Catedral Metropolitana

A
Alexia Gomes
Programação inclui missa solene, homenagens e reinauguração dos sinos
Arquidiocese do Rio celebra jubileu que reúne três marcos históricos
Igreja Católica comemora 450 anos da criação da Prelazia do Rio
Obras de restauração da Catedral têm previsão de conclusão para julho de 2027
Catedral Metropolitana recebe painel comemorativo com representação das paróquias
Arquidiocese do Rio celebra 350 anos de sua elevação à Diocese
XIV Festa da Unidade Arquidiocesana acontece neste sábado (14)
Campanário passa a contar com sinos restaurados e sistema de automação
Programação inclui missa solene, homenagens e reinauguração dos sinos
Programação inclui missa solene, homenagens e reinauguração dos sinos
Programação inclui missa solene, homenagens e reinauguração dos sinos
Padre Fernandes Elias. Diretor do Museu de Arte Sacra da Catedral Metropolitana do RJ
Rodrigo Matias, engenheiro responsável pela restauração do campanário e sinos da Catedral Metropolitana do Rio
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A Arquidiocese do Rio de Janeiro celebra, em novembro, o jubileu que marca três datas importantes da história: os 450 anos da criação da Prelazia do Rio de Janeiro, os 350 anos de sua elevação à Diocese e os 50 anos da Catedral Metropolitana. As comemorações incluem celebrações litúrgicas, homenagens e lançamentos comemorativos, com a participação de autoridades civis e religiosas, integrantes do clero e fiéis.
LEIA MAIS: Alvos de vandalismo, vitrais da Igreja da Candelária são restaurados

Entre os destaques da programação está a XIV Festa da Unidade Arquidiocesana, neste sábado (14), na Catedral Metropolitana, no Centro do Rio. As atividades começaram às 8h15, com um ato cívico, a bênção da bandeira da Arquidiocese e a reinauguração dos sinos. Em seguida, foi realizada uma procissão de entrada, às 8h45, e uma missa solene, às 9h, com transmissão pela Rede Vida.

Durante a celebração, será realizada a leitura do documento que concede a sanatio in radice do decreto de transferência da Catedral, além da recolocação das cruzes da dedicação. Após a comunhão, a programação prevê homenagens, a apresentação dos candidatos às ordenações diaconais, a entrega do brasão do Santuário Arquidiocesano e a promulgação do 14º Plano de Pastoral de Conjunto (PPC).

A missa também contou com uma ação de graças pelo jubileu, mensagens da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e do papa Leão XIV, além de um discurso do arcebispo e uma bênção apostólica com indulgência plenária.

Após a bênção final, foram inaugurados o painel "Pedras Vivas", que reúne as paróquias, e uma placa comemorativa pelo jubileu da Catedral.

Padre Fernandes Elias, diretor do Museu de Arte Sacra da Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, destacou ao O DIA a importância histórica, arquitetônica e religiosa do templo, que completa 50 anos em novembro.

"Nós tínhamos as igrejas históricas, mas o Rio de Janeiro precisava de uma catedral grande, bonita, imponente. E aqui, no Centro da cidade, escolheram esse terreno, próximo ao Largo da Carioca, para construir essa igreja. É o segundo edifício mais visitado do Rio de Janeiro, depois do Cristo Redentor", afirmou.

O padre também anunciou o lançamento de dois livros, previsto para segunda-feira (16), como parte das comemorações dos 450 anos da criação da Prelazia do Rio de Janeiro, dos 350 anos de sua elevação à Diocese e dos 50 anos da Catedral Metropolitana.

As publicações apresentam aspectos da trajetória da Igreja Católica no Rio de Janeiro desde a fundação da cidade. Uma das obras reúne os principais acontecimentos históricos da instituição, enquanto a outra aborda as bulas papais recebidas pela Igreja no Rio durante os períodos de Prelazia, Diocese e Arquidiocese.

O coordenador de manutenção da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (EMOP) e engenheiro civil, Rodrigo Matias, contou aoO DIA que a entrega do campanário contempla o restauro dos sinos e a instalação de um sistema de automação.

"Atualmente, todos os sinos estão automatizados. Em relação à reforma da Catedral como um todo, as obras continuam em andamento, e a previsão de conclusão é julho de 2027. Estamos seguindo com as intervenções", frisou o engenheiro.

As comemorações continuam na segunda-feira (16), com o Te Deum Arquidiocesano, na Igreja Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, também no Centro. A celebração integra a programação especial de ação de graças pela trajetória da Igreja Católica na cidade do Rio de Janeiro e por sua missão evangelizadora.
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