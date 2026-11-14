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Arquidiocese do Rio celebra jubileu com programação especial
Celebrações marcam os 450 anos da criação da Prelazia, os 350 anos da Diocese e os 50 anos da Catedral Metropolitana
A Arquidiocese do Rio de Janeiro celebra, em novembro, o jubileu que marca três datas importantes da história: os 450 anos da criação da Prelazia do Rio de Janeiro, os 350 anos de sua elevação à Diocese e os 50 anos da Catedral Metropolitana. As comemorações incluem celebrações litúrgicas, homenagens e lançamentos comemorativos, com a participação de autoridades civis e religiosas, integrantes do clero e fiéis.
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Entre os destaques da programação está a XIV Festa da Unidade Arquidiocesana, neste sábado (14), na Catedral Metropolitana, no Centro do Rio. As atividades começaram às 8h15, com um ato cívico, a bênção da bandeira da Arquidiocese e a reinauguração dos sinos. Em seguida, foi realizada uma procissão de entrada, às 8h45, e uma missa solene, às 9h, com transmissão pela Rede Vida.
Durante a celebração, será realizada a leitura do documento que concede a sanatio in radice do decreto de transferência da Catedral, além da recolocação das cruzes da dedicação. Após a comunhão, a programação prevê homenagens, a apresentação dos candidatos às ordenações diaconais, a entrega do brasão do Santuário Arquidiocesano e a promulgação do 14º Plano de Pastoral de Conjunto (PPC).
A missa também contou com uma ação de graças pelo jubileu, mensagens da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e do papa Leão XIV, além de um discurso do arcebispo e uma bênção apostólica com indulgência plenária.
Após a bênção final, foram inaugurados o painel "Pedras Vivas", que reúne as paróquias, e uma placa comemorativa pelo jubileu da Catedral.
Padre Fernandes Elias, diretor do Museu de Arte Sacra da Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, destacou ao O DIA a importância histórica, arquitetônica e religiosa do templo, que completa 50 anos em novembro.
"Nós tínhamos as igrejas históricas, mas o Rio de Janeiro precisava de uma catedral grande, bonita, imponente. E aqui, no Centro da cidade, escolheram esse terreno, próximo ao Largo da Carioca, para construir essa igreja. É o segundo edifício mais visitado do Rio de Janeiro, depois do Cristo Redentor", afirmou.
O padre também anunciou o lançamento de dois livros, previsto para segunda-feira (16), como parte das comemorações dos 450 anos da criação da Prelazia do Rio de Janeiro, dos 350 anos de sua elevação à Diocese e dos 50 anos da Catedral Metropolitana.
As publicações apresentam aspectos da trajetória da Igreja Católica no Rio de Janeiro desde a fundação da cidade. Uma das obras reúne os principais acontecimentos históricos da instituição, enquanto a outra aborda as bulas papais recebidas pela Igreja no Rio durante os períodos de Prelazia, Diocese e Arquidiocese.
O coordenador de manutenção da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (EMOP) e engenheiro civil, Rodrigo Matias, contou aoO DIA que a entrega do campanário contempla o restauro dos sinos e a instalação de um sistema de automação.
"Atualmente, todos os sinos estão automatizados. Em relação à reforma da Catedral como um todo, as obras continuam em andamento, e a previsão de conclusão é julho de 2027. Estamos seguindo com as intervenções", frisou o engenheiro.
As comemorações continuam na segunda-feira (16), com o Te Deum Arquidiocesano, na Igreja Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, também no Centro. A celebração integra a programação especial de ação de graças pela trajetória da Igreja Católica na cidade do Rio de Janeiro e por sua missão evangelizadora.
Entre os destaques da programação está a XIV Festa da Unidade Arquidiocesana, neste sábado (14), na Catedral Metropolitana, no Centro do Rio. As atividades começaram às 8h15, com um ato cívico, a bênção da bandeira da Arquidiocese e a reinauguração dos sinos. Em seguida, foi realizada uma procissão de entrada, às 8h45, e uma missa solene, às 9h, com transmissão pela Rede Vida.
Durante a celebração, será realizada a leitura do documento que concede a sanatio in radice do decreto de transferência da Catedral, além da recolocação das cruzes da dedicação. Após a comunhão, a programação prevê homenagens, a apresentação dos candidatos às ordenações diaconais, a entrega do brasão do Santuário Arquidiocesano e a promulgação do 14º Plano de Pastoral de Conjunto (PPC).
A missa também contou com uma ação de graças pelo jubileu, mensagens da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e do papa Leão XIV, além de um discurso do arcebispo e uma bênção apostólica com indulgência plenária.
Após a bênção final, foram inaugurados o painel "Pedras Vivas", que reúne as paróquias, e uma placa comemorativa pelo jubileu da Catedral.
Padre Fernandes Elias, diretor do Museu de Arte Sacra da Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, destacou ao O DIA a importância histórica, arquitetônica e religiosa do templo, que completa 50 anos em novembro.
"Nós tínhamos as igrejas históricas, mas o Rio de Janeiro precisava de uma catedral grande, bonita, imponente. E aqui, no Centro da cidade, escolheram esse terreno, próximo ao Largo da Carioca, para construir essa igreja. É o segundo edifício mais visitado do Rio de Janeiro, depois do Cristo Redentor", afirmou.
O padre também anunciou o lançamento de dois livros, previsto para segunda-feira (16), como parte das comemorações dos 450 anos da criação da Prelazia do Rio de Janeiro, dos 350 anos de sua elevação à Diocese e dos 50 anos da Catedral Metropolitana.
As publicações apresentam aspectos da trajetória da Igreja Católica no Rio de Janeiro desde a fundação da cidade. Uma das obras reúne os principais acontecimentos históricos da instituição, enquanto a outra aborda as bulas papais recebidas pela Igreja no Rio durante os períodos de Prelazia, Diocese e Arquidiocese.
O coordenador de manutenção da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (EMOP) e engenheiro civil, Rodrigo Matias, contou aoO DIA que a entrega do campanário contempla o restauro dos sinos e a instalação de um sistema de automação.
"Atualmente, todos os sinos estão automatizados. Em relação à reforma da Catedral como um todo, as obras continuam em andamento, e a previsão de conclusão é julho de 2027. Estamos seguindo com as intervenções", frisou o engenheiro.
As comemorações continuam na segunda-feira (16), com o Te Deum Arquidiocesano, na Igreja Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, também no Centro. A celebração integra a programação especial de ação de graças pela trajetória da Igreja Católica na cidade do Rio de Janeiro e por sua missão evangelizadora.
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