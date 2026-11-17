Publicado 17/11/2026 00:00

A queda da atividade econômica não se resume a um indicador: ela chega ao comércio, ao emprego e à renda das famílias. O Brasil precisa reduzir incertezas, melhorar o ambiente de negócios e estimular a produtividade. Crescimento sustentável vem de investimento e produção, não de estímulos passageiros.

É nesse cenário que o ajuste fiscal precisa fazer diferença. A proposta do governo tem que ser o início de uma mudança estrutural, não apenas um esforço para fechar as contas de 2027. Rever privilégios, conter despesas e enfrentar a expansão dos gastos públicos são compromissos que não podem ficar apenas no papel.