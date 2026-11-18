Publicado 18/11/2026 00:00

A ousadia do crime organizado é um alerta sobre o tamanho do desafio da segurança pública no Rio. O próximo governador terá de enfrentar as facções com inteligência, integração das forças de segurança e ações permanentes para recuperar territórios. A população não pode continuar refém desses grupos.

Reduzir impostos sobre alimentos e medicamentos essenciais é proteger o orçamento de quem mais precisa. O cashback também pode cumprir esse papel, desde que alcance as famílias elegíveis. O desafio é garantir um alívio tributário sem transformar a reforma em uma disputa por privilégios que eleve a carga sobre os demais contribuintes.