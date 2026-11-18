X do Nuno
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Vídeo mostra professor sendo espancado por grupo no Centro do Rio
Gravações reconstituem a sequência de agressões e mostram a atuação dos envolvidos antes e depois do ataque
Polícia prende suspeito de matar sobrinho por vaga de estacionamento
Carlos Alberto de Oliveira foi encontrado em Belford Roxo, na Baixada Fluminense; vítima recebeu um tiro na nuca depois de uma discussão
Carro perde o controle e invade estação de BRT na Barra Olímpica
Motorista, de 25 anos, foi levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge; faixa da Avenida Salvador Allende ficou ocupada devido ao acidente
Violência na Maré afeta ação de proteção às mulheres e serviços públicos
Região enfrenta terceiro dia de operação, com impactos na saúde, educação e interrupção de atividades voltadas à garantia de direitos
Motoristas de ônibus param de trabalhar devido a salários atrasados
Rodoviários das viações Palmares, Pégaso e Mendanha se reuniram na garagem das empresas, em Campo Grande, para reivindicar seus direitos
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