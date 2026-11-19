X do Nuno
Governo precisa preservar estabilidade econômica
Preso suspeito de entregar vítima ao 'tribunal do tráfico'
Investigado trabalhava como segurança em condomínio de São Gonçalo e entregou jovem após briga doméstica em agosto
Após deixar prisão, diácono quer provar inocência: 'Foi injusto'
Gabriel Teixeira de Araújo, de 19 anos, alega ter sido detido por um crime cometido pelo irmão de 15 anos
Contrarregra é solto após cinco dias na prisão
A liberação de Josenildo Amarante Pereira, de 56 anos, aconteceu após um desencontro de informações entre o sistema prisional e a Justiça do Rio
Foragido da Justiça é preso durante operação no Complexo do Salgueiro
Após tiroteios na manhã desta quarta (18), um homem deu entrada morto no Hospital Estadual Alberto Torres
Empresário é preso com uma tonelada de cabos no Recreio
Material estava armazenado em contêineres dentro de uma empresa na Zona Sudoeste; concessionária registrou prejuízo estimado em R$ 12,6 milhões
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