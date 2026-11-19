Publicado 19/11/2026 00:00

2027 pode trazer uma combinação difícil para o preço dos alimentos: El Niño, conflitos internacionais e custos de produção elevados. O governo terá de se preparar para essa pressão, preservar a estabilidade econômica e proteger as famílias mais vulneráveis, não deixando uma crise de oferta cair no colo de quem já tem pouco.

Mais um dia de operação na Maré, com escolas fechadas e unidades de saúde sem atendimento. A população não pode viver refém de uma guerra sem fim. O Estado precisa agir com inteligência para recuperar os territórios. Segurança pública exige estratégia, continuidade e resultados.