Publicado 20/11/2026 00:00

A intenção de ajustar as contas públicas merece reconhecimento. Mas o governo conseguirá frear o avanço das despesas e colocar a dívida em uma trajetória sustentável? Isso é o que importa. Um ajuste fiscal crível reduz a desconfiança sobre as contas do país e pode favorecer juros menores. Só o discurso não basta.

O Pix mostra como uma infraestrutura pública bem desenhada pode estimular a concorrência e a inovação. Integrado ao Alipay+ e ao WeChat, facilita compras de turistas chineses no Brasil e aproxima negócios locais de consumidores estrangeiros. O país ganha espaço na economia digital global.