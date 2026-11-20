X do Nuno
Ajuste fiscal reduz desconfiança do mercado
Manutenção interrompe abastecimento de água na Zona Oeste e Seropédica
Reparo emergencial em Nova Iguaçu afeta dez bairros da capital e o Canto do Rio; normalização leva até 72 horas
Deputado defende preservação do esporte no Estádio de Remo da Lagoa
Parlamentar pediu preservação das atividades no complexo, cujo edital foi publicado pelo governo estadual na segunda-feira (16)
Troca de tiros com a PM deixa dois presos e um baleado em Caxias
Segundo a polícia, os homens pretendiam roubar carros a mando do chefe do tráfico do Corte Oito; pistola 9mm foi apreendida
Guerra entre milícia e CV deixa homem baleado no Terreirão
PM de folga disparou contra dois suspeito perto de sua residência após suposto ataque ao CV; caso foi levado à 42ª DP
OAB-RJ cria regras para plataformas digitais em serviços jurídicos
Resolução estabelece limites para atuação de empresas de tecnologia, marketplaces e ferramentas de inteligência artificial na contratação de advogados
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