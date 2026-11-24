Publicado 24/11/2026 00:00

A previsão de crescimento do PIB em 2027 caiu para 1,8%, enquanto a inflação subiu para 4,5%. É uma combinação ruim, pois significa que a economia perde fôlego e o custo de vida continua pressionado. O governo precisa explicar como pretende evitar que esse cenário se prolongue.

No Rio de Janeiro, comprar um carro significa assumir também uma conta pesada com seguro. Com o alto índice de roubo de veículos, a insegurança encarece a proteção do patrimônio e pode até, em alguns casos, inviabilizar a compra. O cidadão acaba pagando pela incapacidade do poder público de garantir segurança.