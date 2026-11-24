X do Nuno
Governo precisa ser rápido para reduzir o custo de vida do brasileiro
Justiça torna Ricardo Magro réu em processo sobre esquema na Refit
Denúncia do MPRJ aponta suspeitas de organização criminosa, fraudes tributárias e lavagem de dinheiro; outras 18 pessoas também estão entre os acusados
Municípios do Rio terão reforço de R$ 250 milhões para a saúde
Repasse anunciado pela Alerj sai de economia própria e será pago até o fim do ano conforme indicadores de cada cidade
Torcedor é preso em flagrante após furtar tênis em loja do Maracanã
Policiais civis identificaram o suspeito nas arquibancadas com auxílio das câmeras de segurança durante jogo neste domingo
Suspeito de golpe com motorhome de R$ 145 mil é preso em Niterói
Investigado negociou o veículo usando três cheques sem fundos e não devolveu o bem; prisão ocorreu na tarde desta segunda (23)
Sargento acusado de matar entregador em Icaraí pode ir a júri popular
Decisão desta segunda-feira reconhece indícios contra o PM pela morte de Danilo Alves, mas defesa informou que recorrerá
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