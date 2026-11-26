X do Nuno
É preciso revisar gastos para eliminar desperdícios
Homem é flagrado com 70 cartões de vale-transporte em Bangu
Suspeito é detido pelo Segurança Presente com passes de terceiros e R$ 572,25 em Bangu; caso vai à 34ª DP e ele é solto
Foragido com dois mandados é preso em Bonsucesso
Procurado por homicídio e tráfico de drogas, suspeito foi localizado por agentes da 12ª DP após trabalho de inteligência e monitoramento
Justiça mantém veto a descontos nos subsídios das empresas de ônibus
Medida vale para irregularidades como circulação sem ar-condicionado e frota abaixo do previsto; prefeitura diz que R$ 90 milhões deixaram de ser descontados
Segundo suspeito de matar bombeiro e namorado é preso em Caxias
Mandado foi cumprido pela DHBF em Duque de Caxias; casal foi morto a tiros em setembro no bairro Pantanal e crime segue em sigilo
Criança, grávida e outros dois moradores são baleados em ação no Lins
Tiroteio aconteceu durante operação da Polícia Civil, na tarde desta quarta-feira (25)
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