Publicado 26/11/2026 00:00

A arrecadação federal bateu R$ 294 bilhões em outubro, mas R$ 5,9 bilhões vieram de receitas atípicas. O recorde não pode servir de licença para ampliar despesas permanentes. O caminho adotado por países fiscalmente responsáveis é revisar gastos e eliminar desperdícios.

A Abin mapeou 31 organizações criminosas relevantes. O problema vai além do tráfico: há facções que controlam territórios, cobram taxas e impõem regras a moradores e comerciantes. Enfrentá-las exige atingir seu dinheiro e suas redes de proteção, não apenas prender seus homens armados.