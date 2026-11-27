Publicado 27/11/2026 00:00

A prévia da inflação desacelerou, mas a feira ficou mais cara: alimentação em casa subiu 2,02% em novembro. O índice geral recebeu alívio dos transportes, enquanto o consumidor sentiu o peso dos alimentos. É um lembrete de que inflação não se mede apenas pela média, mas também pelo que pesa no orçamento.

O turismo estrangeiro movimentou R$ 53,8 bilhões no Brasil entre janeiro e outubro. É dinheiro de fora financiando hotéis, restaurantes, transporte e pequenos negócios daqui. O país tem um ativo valioso, mas precisa oferecer infraestrutura e menos burocracia para transformar todo este potencial em receita recorrente.