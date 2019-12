Rio - A Prefeitura de Magé divulgou, nesta quinta-feira, o cronograma oficial de pagamento do 13º salário dos servidores públicos do município. Desde 2016, após a posse do primeiro mandato do prefeito Rafael Tubarão, o gestor frisou que "o pagamento do funcionalismo público estaria sempre em dia e que faria o máximo pela população".

Segundo a prefeitura, o cronograma começa na semana que vem, a partir do dia 18 (quarta-feira), com o pagamento para o funcionalismo da Educação e pensionistas, 19/12 (quinta-feira) para o funcionalismo efetivo e 20/12 (sexta-feira) para as demais categorias.

De acordo com Rafael Tubarão, mais de 300 aposentadorias foram entregues desde o começo de sua gestão. "Desde 2004, o município de Magé estava sem enquadramento aos concursados. De 2016 pra cá, esses servidores passaram a receber Progressão Funcional ou seja a promoção que ocorre o desenvolvimento do servidor nas carreiras", disse Tubarão.