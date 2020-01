Campos registra alto índice de aprovação no IFF

Mais de 70 alunos da rede municipal de ensino de Campos dos Goytacazes foram aprovados na primeira lista de classificação para o Instituto Federal Fluminense (IFF). As áreas de Eletrotécnica, Informática e Mecânica devem receber a maior parte dos aprovados nos cursos de graduação do ensino médio.

O secretário municipal de Educação, Brand Arenari, acredita que isso é fruto das mudanças implantadas no último ano, como o aumento da carga horária de Português e Matemática e o fim da política de aprovação automática, que este ano vai se estender aos alunos de 1º e 2º ano do ensino fundamental, com a extinção do Bloco Alfabetizador.

O IFF oferece Cursos Técnicos e Cursos Superiores de Tecnologia, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos, Licenciaturas, Cursos de Pós-Graduação e Mestrado.