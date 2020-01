Volta Redonda lança novo sistema de estacionamento

O Município de Volta Redonda, no Sul Fluminense, lançou o VR Parking, o novo sistema de estacionamento rotativo da cidade, no bairro Vila Santa Cecília e no centro comercial da Avenida Amaral Peixoto, que ficará em fase de testes até o próximo dia 20. Com o novo estacionamento, o número de vagas sinalizadas aumentou para 5.393, sendo 1.485 na Vila Santa Cecília, 1.690 no Aterrado, 555 no Centro, 1.442 do Retiro e outras 221 distribuídas na Rua 207 e nos bairros Santo Agostinho e Ponte Alta. O número de vagas preferenciais, para pessoas da terceira idade ou portadoras de deficiência, também triplicou. Somente para os idosos, são reservadas 10% delas.

O estacionamento vai funcionar das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira, e até as 14h aos sábados. Os centros comerciais foram divididos em Zona Azul, que engloba as principais ruas e avenidas com maior rotatividade dos bairros Vila Santa Cecília, Centro e Aterrado; Zona Verde, que abrange os bairros Retiro, Santo Agostinho, 207 e Ponte Alta; e a Zona Laranja, que inclui as ruas adjacentes. Na Zona Azul, será cobrado R$ 2,50/hora; na Verde, R$ 2/hora e na Laranja, R$ 1,50/hora. Nas Azul e Verde, os veículos só poderão ficar estacionados por, no máximo, 3 horas. Já na Laranja, o tempo limite é de 4 horas.