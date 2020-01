Nova Iguaçu tem programação especial no aniversário da cidade

Até o próximo dia 19, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, comemora seu aniversário de 187 anos. As celebrações começaram ontem, com missa solene na Catedral de Santo Antônio.

Hoje, acontece a expedição pelo circuito histórico de Iguassú Velho, onde estão situadas as ruínas da Fazenda São Bernardino, a Torre Sineira da antiga Igreja Matriz, os cemitérios da antiga Vila de Nossa Senhora da Piedade de Iguassú e da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Já no dia 17, haverá prestação de contas do governo referente ao ano de 2019 e apresentação de projetos para este ano.

O ponto alto será no sábado: a partir das 8h, o Calçadão receberá o desfile de Folia de Reis. À noite, será montado um palco na Rua Arcelino Pereira Neves, no Centro, com uma praça de alimentação repleto de food trucks.

Às 18h30, um DJ faz um esquenta para a Corrida e Caminhada do Aniversário da Cidade, e terá a participação de cerca de mil atletas. No sábado, terá show da Banda Multiversos. A festa se encerra no domingo com um passeio ciclístico até a Serra do Vulcão.