Saúde de Angra vai receber aporte de R$ 17 milhões

Um convênio entre o governo do estado vai garantir R$ 17 milhões para a Saúde de Angra dos Reis. A verba será utilizada em seis diferentes projetos. O mais importante deles será a construção da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia, que custará R$ 3 milhões e vai ser erguida em um bloco anexo ao Hospital Municipal da Japuíba (HMJ). Na futura unidade serão oferecidos serviços de quimioterapia, radioterapia e cirurgias oncológicas. Além dos moradores de Angra, são esperados pacientes de Itaguaí, Mangaratiba e Paraty. Outros R$ 9 milhões serão destinados para a aquisição dos equipamentos necessários para o funcionamento do espaço. O HMJ vai ganhar outro anexo para abrigar o almoxarifado e setores administrativos, liberando espaço para a implantação de novos leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e enfermarias. No terreno em frente ao hospital vai ser construído um prédio que será a sede do Hemonúcleo da Costa Verde, o Hospital do Olho e um centro de estudos. A estimativa é que a construção custe cerca de R$ 2,5 milhões. Também está prevista criação de um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas, que funcionará 24 horas por dia, com com leitos e equipes de saúde. O objeto é acolher dependentes químicos e dar suporte ao próprio HMJ. Devem ser gastos R$ 2 milhões.



Programação especial para agitar Macaé

Moradores de Macaé vão ter um motivo a mais para aproveitar o fim de semana na cidade. A Praia Campista, que já conta com a exposição diária 'Colírios da Cidade', ganhará apresentações e atividades variadas dentro do projeto SESC Verão.

Hoje e amanhã, um circo a céu aberto vai desembarcar na praia para apresentações a partir das 18h. Entre às 14h e 18h de sexta-feira haverá Arena Fut e oficinas de Fut, Altinha, Skate, Futvôlei, Beach Tênis, Beach Soccer, Beach Vôlei e frescobol. Às 16h, aulão de dança. Já no sábado, a diversão começa cedo, às 8h, com aula de yoga.

Das 9h às 12h, as quadras vão ficar disponíveis para a prática de esportes e atividades recreativas com brinquedos infláveis e radicais, além do aulão de ritmos. A clínica de frescobol, no mesmo horário, e também a partir das 14h, vai receber o atleta Luiz Negão, embaixador do esporte no Rio. Às 16h, os interessados ainda podem participar de oficina de lutas. A programação do dia termina com show do cantor Minero.

O domingo começa também com aulão de yoga, às 8h, seguido de um passeio ciclístico com destino à Lagoa de Imboassica. Das 9h às 12h, as quadras também ficam disponíveis e as oficinas e aulões ocorrerão no mesmo horário de sábado.

Praias da Região Oceânica de Niterói ganham postos de salvamento

Banhistas de Itaipu e Piratininga, na Região Oceânica de Niterói, agora contam com postos guarda-vidas, que vão auxiliar na visualização dos bombeiros em casos de afogamentos e serão ponto de referência para a população que é atendida em casos de mal súbitos, crianças perdidas e outras situações comuns na rotina das orlas.



As estruturas, duas em Piratininga e uma em Itaipu, contam com dois pavimentos, depósito, banheiro e uma sala que funcionará como observatório. Além dos novos postos, o comandante do 4º Grupamento Marítima, o tenente-coronel Júlio Melo, anunciou a aquisição de mais uma aeronave que voa por piloto automático e sem visibilidade e novas bandeiras de identificação do estado do mar, já para o verão deste ano.



Ainda segundo o comandante, os postos eram muito esperados pelos bombeiros, que, somente em 2019, realizaram 13.722 salvamentos. As próximas praias a receberem unidades são Camboinhas e Itacoatiara, na mesma região. O Comandante do 4º GMar, tenente-coronel Júlio Melo, disse que a entrega do posto era um presente muito esperado pelos bombeiros que, só em 2019, realizaram 13.722 salvamentos. Para a construção dos postos, foram investidos cerca de R$840 mil e a obra faz parte do programa que apoia o desenvolvimento das áreas de Ecoturismo e Gestão de Praias.

Rio das Ostras: cursos gratuitos de informática

O Programa Municipal de Qualificação de Rio das Ostras, na Região dos Lagos, vai oferecer 200 vagas em cursos da área de informática para ajudar os moradores a desenvolver competências para o mercado de trabalho. Os cursos disponíveis são Excel Avançado, Informática Inicial, Montagem e Manutenção de Computadores e Informática para o Mundo do Trabalho, com carga horária que varia de 60 a 150 horas.

Das vagas, 5% são reservadas para alunos de medidas socioeducativas e/ou protetiva e pessoas com deficiência. Para se candidatar, é necessário morar na cidade e ter a partir de 15 anos, além de outros requisitos do edital do curso, disponível no site da prefeitura — riodasostras.rj.gov.br/qualificacao.

As inscrições devem ser feitas entre 10h do próximo dia 4 e 16h de 5 de fevereiro. O formulário preenchido pelo candidato deverá ser impresso e também pode ser acessado, mesmo depois de finalizado, na página da prefeitura.

Serão classificados todos que tiverem a inscrição realizada dentro do número de vagas disponibilizadas. Os outros inscritos ficarão no cadastro reserva. A colocação do candidato será por ordem de inscrição e o resultado publicado no site da prefeitura no próximo dia 7.

