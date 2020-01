Interior do Estado do Rio ainda sofre por causa das chuvas

Na madrugada de ontem o dique da Boianga se rompeu em Três Vendas, distrito de Campos de Goytacazes, Norte Fluminense. O acidente aconteceu pelo grande aumento do volume do Rio Muriaé, por causa das chuvas, que atingiram outras localidades do Norte/Noroeste Fluminense desde o fim de semana. A Defesa Civil estadual informou que está monitorando e apoiando o município.

Outras cidades contabilizam os estragos e tentam voltar à normalidade após as fortes chuvas. Todas decretaram situação de emergência. Em Porciúncula, um músico morreu, no último sábado, afogado pela enchente. Em Itaperuna, o corpo de um jovem foi encontrado na segunda-feira, após ele pular no Rio Muriaé, também durante uma enchente, no mesmo dia.

Em Porciúncula, a prefeitura cancelou o carnaval e os esforços e verbas serão concentrados na recuperação da cidade. São 1.500 desalojados.

Na manhã de ontem, uma casa desabou em Cardoso Moreira. Não houve feridos. Outras quatro casas, às margens do Rio Muriaé, também foram interditadas. Atualmente, 5.704 pessoas estão desalojadas.

Em Bom Jesus de Itabapoana, os moradores enfrentam com falta de água potável. Por conta das cheias, a Cedae cortou o fornecimento no último sábado e religou na terça-feira, mas a quantidade ainda não é suficiente para o abastecimento, e cerca de 20 mil pessoas estão sem água. A falta de abastecimento também afeta Italva: 90% da população ainda está sem água potável.