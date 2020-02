Região central de Niterói ganhará parque natural

Niterói vai ganhar um novo espaço verde. O prefeito Rodrigo Neves enviará, no próximo dia 15, mensagem para a Câmara de Vereadores para a criação do Parque Natural Municipal Águas Escondidas. O local promete ser a maior área protegida do município, com mais de 62 hectares, com trilhas, mirante e ruínas históricas. O futuro parque vai compreender uma área que abrange os bairros de São Lourenço, Cubango, Fonseca, Fátima e Pé Pequeno. O novo espaço também vai abrigar a antiga Chácara do Vintém, de 1837. Ela é formada por prédios históricos, como aqueduto, caixas de depuração e canalizações. O projeto prevê ainda a reforma dessas ruínas, a proteção das nascentes e o reflorestamento do Morro da Boa Vista. De acordo com a prefeitura, ainda não há data para a inauguração do Parque Natural Municipal Águas Escondidas, que terá visitação gratuita. Mas segundo a prefeitura, a Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa) já licitou e dará início à obra de implantação de uma trilha ligando o bairro de Fátima até o mirante a ser instalado no Morro da Boa Vista. A prefeitura informou também que a nova área verde terá integração com o Parque das Águas. "Serão dois parques, duas áreas protegidas que vão contar a história da água em Niterói", enfatiza o secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (Seplag), Axel Grael. Esse é um projeto que faz parte do programa Niterói Mais Verde, que vem buscando enquadrar áreas verdes da cidade na legislação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Atualmente, Niterói tem 56% do seu território composto por áreas ambientalmente protegidas por conta do Programa implantado pela Prefeitura em 2014.



Petrópolis aguarda o CaminhaDown

No último domingo de março, dia 29, acontecerá mais um CaminhaDown na Praça da Liberdade, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio.

Desde o ano passado fazendo parte do calendário da cidade, o evento reúne familiares e amigos de pessoas com Síndrome de Down para uma conscientização sobre a necessidade de inclusão dos portadores da síndrome.

O tema deste ano será 'Nós decidimos', seguindo uma orientação da Federação Brasileira das Associações da Síndrome de Down.



Aniversário de Araruama promete agitar a cidade

Araruama completa 161 anos hoje e a comemoração do aniversário começou ontem com o show gospel de Fernandinho e terá ainda outras atrações e inaugurações. Os eventos serão realizados pela Prefeitura de Araruama, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo, Esporte e Lazer para comemorar o aniversário do município. Hoje, Xande de Pilares, a partir das 22h fará um show de graça na Praça de Eventos da Pontinha e amanhã a festa fica com o comando de Diogo Nogueira com encontro marcado, no mesmo local e horário.

A cidade contará ainda, ao longo dos meses de fevereiro e março com inauguração de obras e apresentações de projetos na cidade. Araruama contará com 12 novas creches municipais, pavimentação em diversas localidades, além do Hospital Geral Municipal Drª Jaqueline Prates.



Confira a programação completa de Araruama em fevereiro e março:



05/02:

Cerimônia do Prêmio Gestor Regente Escola Bilíngue

Lançamento do Kit Escolar 2020

Local: Teatro Municipal Prefeito Graciano Torres Quintanilha

Horário: 19h



Show Gospel com Fernandinho

Local: Praça de Eventos da Pontinha

Horário: a partir das 22h



06/02:

Inauguração da Creche Municipal do Mutirão

Homenageado: Guarda José Cláudio Marinho

Local: Rua Beira Rio, s/nº

Horário: 10:30h



Inauguração da Pavimentação do Areal

Local: Rua Rosa dos Ventos e Rua Julinha

Horário: 17:30h



Show com Xande de Pilares

Local: Praça de Eventos da Pontinha

Horário: a partir das 22h



07/02:

Inauguração da Clínica Municipal de Saúde de Iguabinha

Homenageado: Drº Paulo Henrique Ferreira

Local: Loteamento Balneário Nova Iguaba (perto do DPO)

Horário 17:30h



Show com Diogo Nogueira

Local: Praça de Eventos da Pontinha

Horário: a partir das 22h



08/02:

Inauguração da Creche Municipal de Praia Seca

Homenageada: Marici Cardoso Gomes - “Mary”

Local: Rua Heron Domingues, s/nº

Horário: 10:30h



10/02:

Inauguração da Creche Municipal do Outeiro

Homenageado: Professor Ubiratan Vidal Ramos

Local: Rua Maria José A. Prata, s/nº

Horário: 17:30h



11/02:

Inauguração da Creche Municipal de Norival Carvalho

Homenageada: Professora Paula ngela Miranda da Conceição

Local: Loteamento Norival Carvalho, s/nº

Horário: 10:30h





12/02:

Inauguração da Pavimentação do Parque Hotel

Local: Rua Flora Abreu (Esquina Carioca Restaurante)

Horário: 10:30h



Inauguração da Pavimentação do Alto da Boa Vista

Local: Rua Feliciano Sodré e Rua Comendador Queiroz

Horário: 17h



13/02:

Inauguração da pavimentação do Parque Mataruna

Local: Rua Ribeirão Preto

Horário 10:30h



Inauguração da Pavimentação da Boa Perna

Local: Rua Bangu e Rua Glória

Horário: 17h



14/02:

Inauguração da Pavimentação do Rio do Limão

Inauguração da Pavimentação de Ponte dos Leites

Local: Rua Doutor Batista - Rio do Limão

Horário 10:30h



15/02:

Inauguração do Camelódromo Municipal

Local: Rua João B. Leão - Centro

Horário: 10h

Inauguração da Pavimentação e Urbanização de Itatiquara e Clínica de Saúde

Local: Estrada de Morro Grande, s/nº

Horário: 16h



17/02:

Inauguração da Creche Municipal do Parati

Homenageado: Ivan Alves da Silva

Local: Rua Araguacema, s/nº

Horário: 17h



18/02:

Inauguração da Praça João Borges e Pavimentação no Entorno

Local: Rua Valdir P. de Andrade - São Vicente

Horário: 10:30h



19/02:

Inauguração da Creche Municipal de Jardim Califórnia

Homenageada: Merendeira Sinézia do Nascimento Batista

Local: Estrada da Figueira, s/nº

Horário: 17h



20/02:

Inauguração do Calçadão Cultural de Praia Seca

Pavimentação das Ruas no Entorno

Homenageado: Luiz Antônio Souza de Moura - “Arnô Dengão”

Local: Rua Sucupira do Norte

Horário: 18h



28/02:

Inauguração da Praça Escola Municipal Marcos Heron Corrêa

Local: Rua Ibirapuera - Novo Horizonte

Horário 10:30h



02/03:

Inauguração da Escola Municipal Menino Robson Júnior

Local: Rua A - Lotes 66, 67, 68 e 69 - Quadra 7 – Areal

Horário: 17:30h



08/03:

Troféu Mulher de Ouro 2020

Local: Teatro Municipal de Araruama

Horário: 19h



09/03:

Inauguração da Creche Municipal de Iguabinha

Homenageado: Roberto Dória Gomes de Mattos - “Robertão”

Local: Rua Papoulas, s/nº

Horário: 17:30h



12/03:

Inauguração da Creche Municipal do Regamé

Homenageado: Eleilton Monteiro Bastos

Local: Estrada da Pedreira, s/nº

Horário: 17:30h



14/03:

Inauguração da Praça Escola Municipal Prefeito Afrânio Valladares

Local: Estrada de Morro Grande, s/nº - Itatiquara

Horário: 10:30h



16/03:

Inauguração da Creche Municipal da Picada

Homenageado: Vereador Ciraldo Fernandes da Silva

Local: Rua Grumarim, s/nº

Horário: 17h



21/03:

Inauguração da Orla Oscar Niemeyer

Espaço dos Pescadores Potássio Ferreira

Local: Avenida Prefeito Afrânio Valladares - Praia do Hospício

Horário: 17:30h



23/03:

Inauguração da Creche Municipal de São Vicente

Homenageada: Inspetora Escolar Rosa Machado dos Santos

Local: Santo Antônio - São Vicente

Horário: 17h



25/03:

Inauguração da Creche Municipal de Três Vendas

Homenageado: Pastor Adir de Figueiredo Rezende

Local: Rua Betânia, s/nº

Horário: 10:30h



26/03:

Inauguração da Creche Municipal de Paracatu

Homenageado: José Souza

Local: Rua Couto Rocha, s/nº

Horário: 17:30h



27/03:

Inauguração do Centro de Convenções reversível para Ginásio Poliesportivo Márcio Vasconcelos Machado - “Internauta”

Local: Rua Bolívia, s/nº - Centro

Horário: 18:30h



28/03

Inauguração do Hospital Geral Municipal Drª Jaqueline Prates

Local: Rua Major Félix Moreira, 267 – Centro

Horário: 10:30h



