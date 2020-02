Gratuito: mais de duas mil vagas no interior

A Firjan Senai, em parceria com sindicatos da indústria do Rio, está com inscrições abertas para 2.131 vagas gratuitas em cursos técnicos, de aperfeiçoamento e de qualificação profissional. As oportunidades são para diversas regiões do Estado do Rio. Os interessados devem declarar renda familiar per capita bruta de até 1,5 salário mínimo.

De acordo com a Firjan Senai, há vagas para os setores de construção pesada e civil, alimentos e bebidas, metalmecânica, editorial e gráfico, naval, madeira e mobiliário, borracha e plástico, têxtil e vestuário, automotiva, papel e químico. O início e a carga horária variam de acordo com o curso escolhido.

Os cursos técnicos capacitam os alunos com conhecimentos teóricos e práticos e têm duração média de 18 meses. Os de aperfeiçoamento são voltados para a atualização profissional e são mais curtos — de três a seis meses. Já os de qualificação são indicados para aqueles que querem entrar no mercado de trabalho — duram, em média, 12 meses.

O gerente de Educação Profissional da Firjan, Edson Melo, explica que as vagas são voltadas para trabalhadores da indústria. "O objetivo da parceria Firjan Senai e sindicatos é preparar profissionais para atender à demanda de capacitação da indústria e do mercado de trabalho", destaca. Inscrições no site www.firjansenai.com.br.