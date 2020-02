Repasse à Saúde de Campos

O governo do estado assina, hoje, um convênio com a Prefeitura de Campos dos Goytacazes para repassar recursos à área da Saúde. Por intermédio do deputado federal Wladimir Garotinho (PSD) e do deputado estadual Bruno Dauaire (PSC), a Secretaria Estadual de Saúde vai destinar R$ 22.692.186,15 para obras e compra de equipamentos.

Entre os recursos, o secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, garantiu que R$ 7 milhões serão destinados para ampliação da emergência do Hospital Geral de Guarus (HGG), além de compra de um tomógrafo para a unidade. O Centro de Referência da Mulher também vai ganhar um mamógrafo, e o restante da verba será para aquisição de equipamentos.

"Fico agradecido ao secretário Edmar por enviar recursos ao município e, em especial, para o Hospital Geral de Guarus, que está em condições preocupantes. Espero que o estado acompanhe a execução, para que o dinheiro seja realmente aplicado ao que foi previsto", afirmou Garotinho.

De acordo com o deputado Bruno Dauaire, a Saúde do município precisa de apoio para garantir mais cuidados à população. "Temos buscado parcerias com o governo estadual e federal para socorrer os hospitais de Campos. Fico muito feliz que o governador Wilson Witzel e o secretário Edmar tenham atendido nosso pedido", disse Dauaire.