A 3ª edição do Festival de Cerveja Artesanais de Niterói terá, além das geladas de várias marcas, shows de música. A ideia é entrar no clima do Dia de São Patrício, padroeiro da Irlanda, comemorado no dia 17 de março. Mas a festa já começa amanhã e vai até domingo, das 14h às 22h, na Praça José Martí, no bairro São Francisco. A confraternização terá chope verde, expositores de artesanais, diversas opções gastronômicas, outros tipos de drinques e entretenimento para todas as idades. O evento tem classificação livre e a entrada é gratuita. Inclusive, terá um espaço voltado para as crianças.

A grande variedade de estilos de cervejas promete agradar os mais variados visitantes. Entre as cervejarias presentes, estão Da Corte, Madame Machado, Noi e Máfia.

Para quem vai acompanhar os amigos cervejeiros mas prefere um destilado, a Sunset Drinks oferecerá opções com gin, vodka e cachaça. O público terá ainda um cardápio para harmonizar as bebidas com crepes, salgados finos e espetinhos.

A programação musical está variada e promete agitar o final de semana com muito rock'n'roll, blues e country.

* Estagiário sob supervisão de Alexandre Machado