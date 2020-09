QuissamÃ£ comemora bons resultados no IDEB

O município de Quissamã atingiu a maior média do Ideb desde que o índice foi instituído, atingindo 6,1, ultrapassando inclusive a meta projetada para o ano de 2025. O resultado é referente aos anos iniciais (1º ao 5º ano de escolaridade). O destaque é a Escola Municipal Professora Tânia Regina Paula, do bairro Alto Alegre, que obteve média 6,6; e nos anos finais (6º ao 9º), a Escola Délfica de Carvalho Wagner, de Barra do Furado, alcançou a média de 5.6. O município subiu 10 posições no ranking estadual, saindo de 23º para 13º, nos anos iniciais. Nos anos finais, saiu de 28º para 10º lugar.

O Ideb é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado, em 2007, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino. O secretário municipal de Educação, Róbisson Serra, comemorou o resultado e atribuiu o bom desempenho da educação municipal a um trabalho de muitas mãos, e envolvimento de toda comunidade escolar, que inclui pais, professores, equipe de apoio, e gestores. "Implementamos uma metodologia diferenciada para trabalhar os descritores de Língua Portuguesa e Matemática. Esse é o fruto de um trabalho de sucesso”, disse.

A diretora da Escola Professora Tânia Regina de Paula, Márcia Renata Manhães de Abreu, e o diretor pedagógico da instituição, Edwilson da Silva Andrade, também atribuíram o excelente índice alcançado ao trabalho e comprometimento de toda equipe. “É o maior índice da história obtido por nossa escola, desde a sua criação. Isso é motivo de muita alegria”, informou, entusiasmada, a diretora. Segundo a coordenadora pedagógica da rede municipal de ensino (COGEP), Helena Lima da Costa, “esse crescimento exponencial que temos vivido na rede municipal de Quissamã se deve ao envolvimento de todos os profissionais, que, juntos, promovem um trabalho responsável de comprometimento e envolvimento com toda a comunidade escolar, atrelado a uma metodologia que proporciona desenvolver as habilidades necessárias, para que o aluno possa, de fato, aprender e se desenvolver de forma global", completou.

O Ideb funciona como um indicador nacional que possibilita o monitoramento da qualidade da Educação pela população por meio de dados concretos, com o qual a sociedade pode se mobilizar em busca de melhorias. Para tanto, o Ideb é calculado a partir de dois componentes: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo Inep. Os índices de aprovação são obtidos a partir do Censo Escolar, realizado anualmente.

As médias de desempenho utilizadas são as da Prova Brasil, para escolas e municípios, e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), para os estados e o país, realizados a cada dois anos. As metas estabelecidas pelo Ideb são diferenciadas para cada escola e rede de ensino.