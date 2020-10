Mandato de Vantoil Martins vai até 31 de dezembro de 2020 Reprodução / Facebook

Por O Dia

Rio - Uma pesquisa quantitativa realizada em Iguaba Grande revela que o primeiro colocado nas intenções de voto, com 64%, é Vantoil Martins (Cidadania), candidato à reeleição. Ele havia entrado no cargo em 2019 porque o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) resolveu indeferir a candidatura da prefeita reeleita em 2016, Ana Grasiella Magalhães (PP).

A própria Grasiella (PP), igualmente candidata ao cargo, vem em segundo lugar, com 15%. Na sequência, vêm o Suboficial Washington Tahin (Republicanos), com 7%, e a dra. Margoth Cardoso (PT), com 1%. Dos entrevistados, 8% optam por votar branco ou nulo.



Na questão estimulada, com opções de respostas, Vantoil (64%) possui vantagem de 49 pontos percentuais sobre Grasiella, segunda colocada com 15%. Em terceiro, Suboficial Washington Tahim tem 7%, seguido por Dra. Margoth Cardoso com 1%. A margem de erro é de 5% para mais ou para menos. Contando-se apenas os votos válidos, Vantoil chega a 74% e Grasiella, a 17%.

Publicidade

Uma proporção de 76% entrevistados aprova a gestão atual de Vantoil, que tem vantagem de 57 pontos percentuais para Grasiella nas intenções de voto para prefeito de Iguaba Grande, considerando somente os votos válidos (desconsiderando brancos, nulos e indecisos).