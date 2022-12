Os agentes se posicionam dia e noite em pontos estratégicos do centro comercial da cidade - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 23/12/2022 18:27

São Francisco de Itabapoana – Segurança redobrada para o comércio e quem está indo às compras de final de ano e comércio ambulante ilegal fazem parte de estratégia especial montada pelo governo municipal, em São Francisco de Itabapoana (RJ); estão envolvidos Guarda Civil Municipal (GCM), da Empresa Municipal de Trânsito (Emtransfi) e Departamento de Postura.

As ações fazem parte da Operação Final de Ano Seguro, que mobiliza agentes e viaturas dos órgãos que compõem a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil (Sesep); o patrulhamento está reforçado em toda a área central, de forma intensiva, no trecho da Avenida Vereador Edenites da Silva Viana, principal região de comércio.

As equipes se posicionam, com carros e motocicletas, em pontos erstratégicos; o trabalho também é feito por guardas municipais a pé em toda a extensão da via. Quanto à fiscalização da Postura, as operações estão tendo desdobramento, já que começaram em novembro tendo flagrado inúmeras estruturas obstruindo o fluxo de pedestres nas calçadas.

O secretário municipal de Segurança, Edson Brito, observa que, com as festas de final de ano, o centro da cidade fica muito movimentado: “além dos moradores que vão às compras, São Francisco recebe muitos turistas, o que contribui para aumentar o fluxo na avenida principal; por isso, o reforço na segurança”, comenta.

Mesmo com chuva durante a semana, o movimento no comércio no centro da cidade tem sido intenso; a operação será mantida até 31 de dezembro; Brito explica: “a partir de primeiro de janeiro um novo esquema de ação começa, inclusive, com reforço da Polícia Militar”.