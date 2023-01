A Secretaria de Fazenda tem estrutura especial para facilitar o contribuinte em todas as opções de pagamentos - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 11/01/2023 15:31

São Francisco de Itabapoana - Proprietário de imóvel que pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente a 2023 até 28 de fevereiro, em São Francisco de Itabapoana (RJ), terá desconto de 20%. A emissão do boleto pode ser realizada de quatro formas diferentes.

O secretário de Fazenda, Allan Nunes, explica que o contribuinte pode comparecer no Setor de Arrecadação, localizado na sede da prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h: “também é possível emitir pelo WhatsApp (9 9951-0231), pelo site da prefeitura ou e-mail arrecadacaotributaria2023@email.com”.

Pagamento em cota única até 31 de julho garante abatimento de 10%; há ainda a opção de dividir o imposto em seis vezes sem juros. A prefeita Francimara Barbosa Lemos aponta que “o pagamento em dia dos impostos municipais possibilita investimentos em obras e serviços nas diversas áreas”.

Dentro dos cronogramas de investimentos já definidos para a prefeita está a ampliação do Hospital Municipal Manoel Carola, em Ponto de Cacimbas; ela assinou a Ordem de Serviço no último dia cinco na própria unidade; as obras estão avaliadas em R$ 3,7 milhões, através de parceria com o Governo do Estado; o prazo de execução é de 12 meses.