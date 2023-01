Cadastramento e recadastramento devem ser feitos na sede da Secretaria de Transportes de acordo com cronograma - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 16/01/2023 11:44

São Francisco de Itabapoana – A partir desta segunda-feira (16), a prefeitura de São Francisco de Itabapoana (RJ), por meio da Secretaria de Transportes, inicia cadastramento e recadastramento de alunos de cursos profissionalizantes, para o transporte universitário; o interessado deve comparecer à sede do órgão, de 8h às 11h e de 13h as 16h.

A secretaria montou um cronograma com dia destinado a cada localidade: a Rota 01 será nesta segunda e na terça-feira, em Gargaú e Santa Clara (Rodovia até o Trevo das Praias); Rota 02 – Santa Clara, Sossego, Praia dos Sonhos, Rua da Jaca, Santa Rita; 18 e 19: Rota 03 – Guaxindiba, Ilha dos Mineiros, Fazendinha, Boca da Areia; Rota 08 – Macuco, São Francisco (Trevo das Praias e Avenida Edenites da Silva Viana).

Nos dias 20 e 23 estão programadas: Rota 06 – Travessão de Barra. Lagoa Feia, Morro do Bode, Batelão, Praça da Fé, Bom Lugar, Ladeira das Pedras; e Rota 07 – Praça João Pessoa, Vilão, Ponto de Cacimbas; 24 e 25: Rota 04 – Barra do Itabapoana, Lagoa Doce, Tatagiba, Guriri, Buena, Manguinhos; Rota 05 – Batelão, Guarixima, Amontado, Brejo Grande, Coreia, São Francisco.

Dias 26- 26: Rota 09 – Imburi de Barra, Boa Sorte, Baixinha, Alegria dos Anjos, Valão Seco, Nova Belém (Pista), Bom Jardim, Volta Redonda, São Francisco (Até o Colégio Estadual São Francisco de Paula); também nos mesmos dias: Rota 10 – Pingo D’Água, Praça Imaculada, Santa Luzia, Morro Alegre, Imburi de Cacimbas, Floresta; a repescagem para todas as rotas será dias 30 e 31.

A Assessoria de Comunicação (Ascom) orienta que, “para novos cadastros é preciso apresentar duas fotos ¾ atuais, comprovante de matrícula, cópia do Registro Geral (RG), do CPF e de comprovante de residência referente a dezembro de 2022 ou a janeiro de 2023; já para recadastramento, são necessárias apenas as cópias dos comprovantes de matrícula e residência, além das duas fotos”.

O secretário de Transportes, Gustavo Alves, alerta que nenhum procedimento será realizado se a documentação estiver incompleta: “somente, será possível confeccionar as carteirinhas de identificação e sem elas, o alunos não poderão embarcar nos ônibus”. A prefeita Francimara Barbosa Lemos resume: “seja no período da manhã ou no da noite, queremos facilitar o acesso dos nossos jovens à educação e qualificação”.