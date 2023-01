Prefeita Francimara anunciou um posto avançado, em parceria com o 5º GBM, para a alta temporada do verão - Foto Secom/Divulgação

Publicado 23/01/2023 18:17

São Francisco de Itabapoana - Há 28 anos, assumia a prefeitura de São Francisco de Itabapoana (RJ), o empresário-radialista Barbosa Lemos, depois de, como deputado estadual, defender a emancipação político-administrativa do antigo distrito de São João da Barra; foi o primeiro prefeito do município, hoje administrado pela nora, Francimara Barbosa Lemos.

Francimara marcou a data (18 de janeiro) entregando duas novas ambulâncias para serem utilizadas nas bases do Centro e de Barra do Itabapoana do Serviço Municipal de Resgate (SMR); também anunciou um posto avançado, em parceria, do 5º Grupamento de Bombeiros Militar (5º GBM) durante a alta temporada do verão.

A assistência contará com unidades de salvamento e incêndio, que vão atuar em conjunto com as equipes do SMR. O subcomandante, Major Joesil Peres, considera a iniciativa da prefeita uma atitude de amor pela vida, levando em consideração o fluxo de veículos na RJ 224.

“É muito gratificante ver São Francisco tomando uma cara nova”, afirma o militar. Na opinião do secretário municipal de Saúde, Sebastião Campista, o suporte dos bombeiros durante o verão contribuirá juntamente com o aprendizado das equipes de socorro municipal. “A parceria com o 5º GBM começou com a capacitação dos guarda-vidas contratados pela prefeitura’, lembra o secretário de Administração, Erbson Gomes.

“Este é o resultado de um trabalho sério e com responsabilidade, desenvolvido pela prefeita Francimara”, classifica o secretário. Francimara diz que governa o município como se fosse a casa dela: “faço de tudo por ele com o coração; é gratificante ver como São Francisco está crescendo e se desenvolvendo; vamos seguir caminhando e lutando juntos”.

A prefeita lembra que nos primeiros dias dos anos várias ações foram iniciadas; ela cita como exemplo a reforma e ampliação do Hospital Municipal Manoel Carola: “o local passará a contar com sete leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 15 leitos de enfermaria e nove consultórios; é uma data marcante e agradecemos a todos os servidores municipais e àqueles que lutaram pela emancipação”.

O vice-prefeito, Raliston Souza, destaca a transformação da cidade e garante: “vamos continuar trabalhando para o bem e crescimento do nosso município; quando estou em agenda na capital fluminense, por exemplo, percebemos o reconhecido pelo governador Claudio Castro e por prefeitos de diversas regiões do Estado; esse respeito e credibilidade foram criados através da prefeita Francimara”.