Escola Municipal Estelita de Araújo Crespo, em Praça João Pessoa, será ampliada e reformada Foto Ascom/Divulgação

Publicado 24/01/2023 14:00

São Francisco de Itabapoana – Uma semana depois de o vice-prefeito de São Francisco de Itabapoana (RJ), Raliston Souza (representando a prefeita Francimara Barbosa Lemos), ter assinado ordem de serviço para reforma e ampliação da Escola Municipal Estelita de Araújo Crespo, em Praça João Pessoa, o secretário de Educação e Cultura, Robson Santana, anunciou, nesta terça-feira, que as matrículas na rede municipal começam dia 1º der fevereiro.

De acordo com Santana, o período para matrícula vai até 17 de fevereiro e as vagas disponíveis são de Educação Infantil até o 9° ano do Ensino Fundamental, além da Educação de Jovens e Adultos (EJA): “o responsável legal pelo aluno deverá procurar a unidade escolar mais próxima de sua residência, de segunda a sexta-feira, entre 8h e 17h”.

Terão de ser apresentadas cópias dos seguintes documentos: certidão de nascimento, cartão de vacina, Cadastro de Pessoa Física (CPF), Registro Geral, comprovante de residência, tipo sanguíneo (para o aluno que possuir), CPF e RG do responsável, e do Laudo Médico, em caso do aluno com necessidades educacionais específicas.

“Também é preciso levar uma foto 3x4 e declaração de transferência com validade de 30 dias ou histórico escolar”, completou o secretário. Quanto à reforma da escola anunciada pelo vice-prefeito, ele adiantou que o local ganhará um novo refeitório, todos os espaços serão reformados e todas as salas serão climatizadas.

“O investimento será de R$ 228.666,41 e as obras devem terminar em cerca de 120 dias”, ressaltou Raliston Souza, pontuando: vamos melhorar as condições dos funcionários e dos alunos, que vão ganhar uma escola nova; agradeço a prefeita Francimara por toda a cumplicidade na condução do nosso município”.