Enaldo Barreto (primeiro na foto) recepcionou os visitantes e revelou que projeto é um sonho antigo Foto Ascom/Divulgação

Publicado 27/01/2023 19:10 | Atualizado 27/01/2023 19:17

São Francisco de Itabapoana – Até o segundo semestre deste ano, São Francisco de Itabapoana terá uma unidade da Escola Agrícola Municipal; as articulações estão avançadas; nesta semana, o reitor da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (Uenf), Raul Palacio, a vice-reitora, Rosana Rodrigues, e a pró-reitora de Assuntos Comunitários, Clicia Grativol, visitaram o município para conhecer a área.

“Vimos a estrutura e consideramos fantástica; a Uenf vai disponibilizar alguns professores para poder ajudar na implementação da Escola Agrícola com interação nas aulas práticas colaborando na parte pedagógica”, adianta o reitor, acrescentando: “iremos participar desde o primeiro momento da montagem da unidade”.

“A Uenf já tem um acordo de cooperação técnica com a prefeitura de São Francisco”, lembra a vice-reitora, assinalando: “estamos conversando com o pessoal da Secretaria de Educação para apoiá-los nesta empreitada; visitamos vários locais e o município tem uma vocação muito grande para essa área”.

Rosana Rodrigues também considera diversificada a produção agrícola do município: “reúne todas as condições para implantar com sucesso uma Escola Agrícola em nível técnico”, destaca. O diretor da Escola Agrícola, Valnês Soares, e o adjunto, Caio Valeriote, também acompanharam a visita técnica.

“Inicialmente serão duas turmas do Curso de Técnico em Agropecuária”, pontua Soares, que antecipa: “existe a possibilidade de iniciarmos provisoriamente no Colégio Estadual Joaquim Gomes Crespo, em Praça, ocupando duas salas da unidade através de gestão compartilhada; já tivemos uma reunião remota com representantes do Governo do Estado para tratar do assunto”.

“A Escola Técnica é um sonho antigo do município que a prefeita Francimara Barbosa Lemos abraçou”, lembra o secretário de Agricultura, Enaldo Barreto, acentuando: “conheci a Escola Agrícola Municipal Nilo Batista, em Cabo Frio, e levei a ideia à prefeita, que prontamente me solicitou para que, junto com o secretário Robson Santana (Educação e Cultura) tomássemos as providências visando implantar a escola no município”.

Segundo Enaldo, Francimara tem o interesse em investir no resgate da história do maracujá no município: “estamos buscando parcerias para as estufas de Praça João Pessoa e desejamos trabalhar em conjunto com a Uenf, através de professores da universidade, além do Cederj, para que possamos desenvolver algumas variedades do fruto objetivando impulsionar e criar um incentivo para o cultivo do maracujá, além de outros produtos”.