Trabalho é realizado na rodovia que liga o Centro de São Francisco de Itabapoana à praia de Santa Clara - Foto Ascom/Divulgação

Trabalho é realizado na rodovia que liga o Centro de São Francisco de Itabapoana à praia de Santa Clara Foto Ascom/Divulgação

Publicado 26/01/2023 18:54

São Francisco de Itabapoana – Por uma cidade mais iluminada, a Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos de São Francisco de Itabapoana está trocando luminárias convencionais por LED em diversos pontos; o projeto foi iniciado em maio de 2022 e até dezembro foram realizadas cerca de 1.700 trocas.

Os trabalhos foram retomados na última terça-feira (24), para cumprir cronograma pré-estabelecido sob a coordenação da prefeita Francimara Barbosa Lemos; a medida está sendo adotada na Rodovia Donato Barros de Menezes, que liga o Centro de São Francisco de Itabapoana à praia de Santa Clara.

O secretário Luiz da Fazenda explica que os trabalhos estão contemplando desde o Trevo das Praias até as proximidades do Hotel Mineirão: “agentes e viatura da Empresa Municipal de Trânsito (Emtransfi) acompanham, para garantir a segurança do fluxo de veículos na via”.

O vice-prefeito, Raliston Souza, justifica que a iniciativa contribui para a segurança pública, além de gerar economia para os cofres públicos: “mais uma vez, a gestão da prefeita Francimara faz história com este projeto, que já passou pelas vias principais de 12 localidades”.

Raliston pontua: “começamos 2023 com mais essa etapa concluída; ao longo do ano, avançaremos ainda mais”; ele acentua que, após a troca pela luminária de LED, o material convencional é testado e passa por eventual reparo para ser reaproveitado nas ruas transversais.