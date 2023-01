A prefeita Francimara Barbosa Lemos foi responsável pelo lançamento do programa no município - Foto Ascom/Divulgação

A prefeita Francimara Barbosa Lemos foi responsável pelo lançamento do programa no município Foto Ascom/Divulgação

Publicado 30/01/2023 14:36

São Francisco de Itabapoana - Administrado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, o Café do Trabalhador chegou à marca de um milhão de cafés servidos em apenas seis meses de funcionamento, completados no final da semana; o programa fornece a primeira refeição do dia ao preço popular de R$ 0,50 e está presente em 27 municípios.

Um dos beneficiados pelo programa (do governo estadual, em parceria com os municipais) é São Francisco de Itabapoana (RJ), que no dia 18 de janeiro comemorou 28 anos de emancipação político-administrativa; a implantação aconteceu em agosto do ano passado, por iniciativa da prefeita Francimara Barbosa Lemos.

O “Café” está situado na sede da Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Humano, na Avenida Vereador Edenites da Silva Viana, nº 141, no Centro da cidade, o atendimento é feito no período de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 8h às 17h.

O kit é composto por pão com manteiga, café, leite e uma fruta; os clientes ainda recebem guardanapos, mexedor descartável, sachês de açúcar ou adoçante; ao anunciar o tempo de implantação do programa, o governador Cláudio Castro lembrou que a iniciativa é encontrada em estações de transporte público e destinada a trabalhadores, estudantes, idosos e transeuntes.

Castro adiantou que, até junho deste ano, a previsão é que o investimento no projeto alcance R$ 40 milhões em recursos: “esse projeto é um grande aliado da população fluminense que precisa acordar cedo e acabar saindo de casa sem garantir o café da manhã”, resumiu o governador.

Em São Francisco oferecer são servidos, diariamente, cerca de 250 kits de café da manhã; na ocasião do lançamento, a prefeita Francimara ressaltou que o município estava sendo o terceiro do interior do Estado a ser contemplado com o programa: “isso é uma prova de que somos um governo que trabalha e busca o melhor para a sua população”, justificou.

Além de São Francisco do Itabapoana. O Café do Trabalhador está presente em Campos dos Goytacazes, São João da Barra, Itaperuna, Bom Jesus do Itabapoana, São Gonçalo, Magé, Macaé, Santo Antônio de Pádua, Itaocara, Teresópolis, Barra Mansa, Rio das Ostras, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Tanguá, Queimados, Guapimirim, Rio Bonito, Nova Friburgo, Angra dos Reis, Três Rios, Cordeiro, Nova Iguaçu e Mendes.