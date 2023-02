Os doadores recebem da Secretaria de Meio Ambiente uma garrafa de detergente a cada dois litros de óleo usado - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 09/02/2023 15:34 | Atualizado 09/02/2023 17:51

São Francisco de Itabapoana – Desdobrando a proposta de evitar a contaminação do solo e da água, o governo de São Francisco de Itabapoana (RJ) acaba de cumprir mais uma etapa do projeto “Óleo Legal”. Outro objetivo é contribuir para melhorar os índices de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) Ecológico do município.

A iniciativa é desenvolvida por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) e, dessa vez, recebeu 22 litros de óleo de cozinha usado; a coleta aconteceu na localidade de Praça João Pessoa, tendo sido feita pelo subsecretário, Manoel Mendes.

“Ficamos muito satisfeitos em levar esse projeto de conscientização e preservação ambiental para mais pessoas”, comemora Mendes, apontando que a secretaria mantém parcerias fixas com lanchonetes das localidades de Guaxindiba, Manguinhos e Travessão de Barra.

A secretária Luciana Soffiati orienta que o óleo usado deve estar armazenado em garrafa pet, sem adição de água ou restos alimentares: “o material é encaminhado pela secretaria para uma empresa especializada, que realiza o tratamento do resíduo”.

“Isso também significa mais investimentos em conservação ambiental”, enfatiza a secretária, explicando que o doador recebe uma garrafa de detergente a cada dois litros de óleo usado. O projeto foi lançado em 2018 e Luciana Soffiati contabiliza recolhimento de 4.227 litros no ano passado.

De acordo com a Assessoria de Comunicação (Ascom), atualmente, o município conta com cinco coletores: “na Escola Irmãos em Cristo (EIC), na Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Humano (SMTDH), na Escola Municipal Domingos Santos, em Ponto de Cacimbas, na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, localizada ao lado do Banco Itaú, e na Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba”.