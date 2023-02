Definição do grupo de trabalho e das estratégias aconteceu na sala de reuniões da prefeitura - Foto Ascom/Divulgação

Definição do grupo de trabalho e das estratégias aconteceu na sala de reuniões da prefeitura Foto Ascom/Divulgação

Publicado 10/02/2023 15:50

São Francisco de Itabapoana - O Plano de Mobilidade Urbana Municipal já está sendo articulado pelo governo de São Francisco de Itabapoana (RJ), em parcerias com o Instituto Federal Fluminense (IFF) e a Associação Raízes, ligada ao Projeto do Núcleo de Educação da Bacia de Campos dos Goytacazes;o grupo de trabalho foi definido ontem (09).

“Através dessa cooperação entre a prefeitura e instituições, vamos realizar o mapeamento da mobilidade urbana do nosso município”, adianta o secretário de Controle Interno, Fabiano Rangel; ele explica que o levantamento incluirá, entre outros itens, o diagnóstico de rotas do transporte público, ciclovias e acessibilidade.

Já está programado que o próximo passo será firmar parcerias para o levantamento das informações necessárias. O secretário ressalta que a elaboração do plano cumpre o que prevê a Lei Federal 12.587, de 2012, que instituiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana.

“A legislação prevê que cidades com até 250 mil habitantes devem entregar o documento até abril”, acrescenta Fabiano. A reunião que alinhavou o grupo de trabalho aconteceu na sala de reuniões da prefeitura, contando também com representantes das secretarias de Planejamento, Ordem Pública/Defesa Civil e da Procuradoria Geral.