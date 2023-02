O artefato estava em um dos cômodos de uma casa abandonada e foi detonado à tarde pela equipe da Core - Foto Assessoria 8º BPM

O artefato estava em um dos cômodos de uma casa abandonada e foi detonado à tarde pela equipe da Core Foto Assessoria 8º BPM

Publicado 11/02/2023 19:30 | Atualizado 11/02/2023 19:31

São Francisco de Itabapoana – A apuração de uma possível troca de tiros entre facções na localidade de Barra do Itabapoana, no município de São Francisco de Itabapoana (RJ), levou policiais do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) a descobrir uma granada em uma casa abandonada na Rua da Siribeira.

O artefato estava no interior do imóvel, mas, na parte externa, foram encontrados 12 cápsulas cal 9 mm, 12 cápsulas calibre 380, uma munição picotada, duas alças e um pino de granadas. A investida aconteceu na madrugada deste sábado (11), porém, somente à tarde um esquadrão antibomba da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) detonou a bomba.

A operação do Core demorou poucos minutos e o impacto foi tão forte que destruiu partes das paredes e do telhado da casa, onde os técnicos do órgão descobriram vestígios de que outra dinamite já havia sido detonada no local; porém ainda não há mais informações sobre em que circunstância o artefato foi utilizado.

De acordo com informações levantadas no local, a casa seria uma espécie de “ponto de encontro de traficantes”. N9nguém foi preso nem há registro de feridos durante a troca de tiros. O caso está sendo investigado pela 147ª Delegacia de Polícia, onde foi registrado.