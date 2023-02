A reunião aconteceu na última semana no Palácio do Planalto e foi articulada pelo Cidennf - Foto Ascom/Divulgação

A reunião aconteceu na última semana no Palácio do Planalto e foi articulada pelo Cidennf Foto Ascom/Divulgação

Publicado 14/02/2023 10:01

São Francisco de Itabapoana - A aposta em parcerias pela consolidação do desenvolvimento em São Francisco de Itabapoana (RJ) tem aumentado o foco do governo municipal em Brasília, por iniciativa da prefeita Francimara Barbosa Lemos; para tanto, ela tem contado com apoio do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf).

A investida mais recente aconteceu na última semana, em agenda na qual a prefeita não pode estar presente, mas foi representada pelo vice, Raliston Souza; ele foi recebido no Palácio do Planalto pelo secretário de Assuntos Federativos da Presidência da República, André Ceciliano e a ministra do Turismo, Daniela Carneiro.

Uma das pautas foi a solicitação de liberação de recursos na área da educação; porém, o turismo ganhou destaque, tendo a ministra colocado a equipe técnica à disposição do município, por conta da estruturação do projeto turístico “Rota Caminhos do Açúcar”, desenvolvido pelo Cidennf.

Raliston avalia: “ficou claro que teremos um governo federal mais próximo dos municípios, o que vai abrir portas para o crescimento de São Francisco e da região”; ele adianta que a ministra Daniela “garantiu todo o suporte para desenvolver um projeto regionalizado e que considere a peculiaridade de cada cidade”.

Toda a agenda foi articulada pelo Cidennf, cuja presidente, prefeita de Quissamã Fátima Pacheco, também participou, junto com prefeitos de outras cidades. Ficou alinhavada uma reunião entre representantes dos governos federal e estadual com os municípios do Cidennf para criar um canal de interlocução entre as partes, visando facilitar o atendimento das demandas da população.