A panfletagem acontece em pontos estratégicos e orienta motoristas, motociclistas e pedestres Foto Ascom/Divulgação

Publicado 15/02/2023 11:47

São Francisco de Itabapoana - Educar os motoristas e motociclistas, principalmente sobre a importância de não dirigir após ingerir bebidas alcoólicas é a proposta da prefeita Francimara Barbosa Lemos para “um verão tranqüilo” em São Francisco de Itabapoana (RJ); a campanha é desenvolvida através de panfletagens de conscientização no trânsito em pontos estratégicos do município.

A iniciativa é desenvolvida pela Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil, através da Empresa Municipal de Trânsito e apoio da Guarda Civil Municipal. O secretário, subtenente Edson Brito, aponta ainda, entre as orientações, respeitar a sinalização, em especial não excedendo o limite de velocidade máxima.

Também há alertas contra ultrapassagens em locais proibidos: “geralmente, são irregularidades no trânsito que provocam os acidentes com maior gravidade”. De acordo com o secretário, as próximas ações serão realizadas sexta-feira (17), das 16h às 18h, e no sábado (18), das 9h às 10h, no Portal de entrada da cidade.

O subtenente explica que o material distribuído, entre outras informações, alerta para a proibição de poluição sonora, artigo 228 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), “que é usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo Contran; estacionamento em local proibido e estacionar e/ou transitar na orla”.

Edson Brito acrescenta que usar equipamentos obrigatórios de segurança também é uma medida muito importante: “sobretudo o capacete para os condutores e caronas de motocicletas e o cinto de segurança para todos os ocupantes dos demais veículos, incluindo os passageiros do banco de trás, além das cadeirinhas para crianças”.

Quanto aos pedestres, o secretário pontua: “orientamos que eles devem prestar bastante atenção antes de atravessar as vias públicas, sempre olhando para os dois lados para ter a certeza de que não está passando nenhum veículo e usando a faixa de travessia”.