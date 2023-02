As mudanças não deixam nenhum dos ex-integrantes dos cargos do órgão fora do governo - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 20/02/2023 14:40

São Francisco de Itabapoana – A Empresa Municipal de Trânsito (Emtransfi) de São Francisco de Itabapoana (RJ), subordinada à Secretaria Municipal Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil, sofre mudanças no comando, dentro de um processo de oxigenação do órgão.

A agente Júlia Teixeira Gomes assumiu a presidência, em substituição a Luciano Coutinho; como assessor, assumiu o subtenente PM reformado Luiz dos Santos Venâncio.

Ao anunciar as mudanças, a prefeita Francimara Barbosa Lemos afirmou que Luciano Coutinho vai permanecer no governo, mas em outra função: “as mudanças na administração pública sempre buscam oxigenar e dinamizar os setores, abrindo espaço para novas ideias e projetos”.

A prefeita adiantou que promoverá outras alterações na equipe, tanto no secretariado como também em outros setores da prefeitura: “em breve serão anunciadas”, confirmou. O secretário de Segurança, Edson Brito, desejou boas-vindas aos dois novos integrantes.

Brito lembrou que os cargos são de confiança e quem os exercem servidores públicos: “espero que vocês aproveitem a oportunidade para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada um e, que possamos somar conhecimentos e experiências, proporcionando sempre o melhor para a população do nosso município”.