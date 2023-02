A Secretaria de Fazenda tem quatro opções para o contribuinte buscar a emissão de boleto - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 27/02/2023 12:13

São Francisco de Itabapoana - Proprietários de imóveis que pretendem pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente a 2023 com desconto de 20%, em cota única, têm até amanhã (28) para se valer do benefício. Ao lembrar-se do prazo, o subsecretário de Fazenda, Allan Nunes, ressalta que a emissão do boleto pode ser realizada de quatro formas diferentes.

Uma das opções é o contribuinte comparecer no Setor de Arrecadação, localizado na sede da prefeitura, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h; outra pode ser o WhatsApp (9 9951-0231), além do site da prefeitura e o e-mail, de acordo com publicação da Assessoria de Comunicação (Ascom).

A prefeita Francimara Barbosa Lemos incentiva os contribuintes que “manter o pagamento dos impostos municipais em dia possibilita que a prefeitura continue com os investimentos em obras e serviços, além dos inúmeros avanços registrados em diversas áreas”.

A Secretaria de Fazenda orienta que a partir da próxima quarta-feira (01) o pagamento do tributo poderá ser efetuado com desconto de 10%: “essa dedução será concedida para quem pagar em cota única até 31 de julho; outra opção é dividir o imposto em seis vezes sem juros”, resume.