Francimara se emocionou ao assinar a ordem de serviço e disse que a construção é um sonho Foto Ascom/Divulgação

Publicado 02/03/2023 18:02

São Francisco de Itabapoana - Consultório, salão de beleza, atelier, salão de eventos, área verde e setor de apoio (incluindo cozinha e despensa), além de setores administrativos como recepção, sala de reuniões e banheiros com acessibilidade.

O resumo define projeto da sede própria do Centro de Convivência da Terceira Idade Nágme Jorge Abílio, que a prefeita de São Francisco de Itabapoana (RJ), Francimara Barbosa Lemos acaba de confirmar, ao assinar a ordem de serviço para a obra, em parceria com o governo federal.

O prédio terá 630m2 em uma área de 910m2, localizada ao lado da 147ª Delegacia de Polícia. O investimento previsto é de R$ 913.450,51 e o prazo para conclusão é setembro, afirma o secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento, Florentino Cerqueira.

Atualmente, o Centro de Convivência atende cerca de 600 idosos com oficinas de artesanato, aulas de educação física, atendimento com manicure, cabeleireiro, assistente social e geriatra. O secretário de Trabalho e Desenvolvimento Humano, Fagner Azeredo, ressalta que tudo isso passará a ser realizado em uma nova sede, que seguirá as normas técnicas do Governo Federal.

Durante a apresentação das perspectivas do projeto, Francimara Barbosa Lemos se emocionou: “essa obra é um sonho, desde que chefiei, em 2009, a então Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social; com muita felicidade e orgulho, esse desejo e demanda antigo começa a se tornar realidade”.

“Nossa querida terceira idade desenvolverá suas atividades com muito mais conforto e estrutura. Sem dúvidas, será um progresso significativo”, conclui a prefeita. O vice-prefeito Raliston Souza, reforça: “a capacidade desta gestão é evidenciada por quem trafega pela principal via de chegada à cidade, que recebeu várias obras nos últimos anos”.