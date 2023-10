Através da carreta, a população também pode ter acesso a detalhes de programas - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 10/10/2023 19:45

São Francisco de Itabapoana – Parceria firmada pelo governo de São Francisco de Itabapoana (RJ) com a Caixa Econômica Federal (CEF) está facilitando o acesso de produtores rurais e da população em geral a diversos serviços oferecidos pelo banco, a prefeitura e entidades envolvidas, em uma unidade móvel instalada no centro da cidade desde essa segunda-feira (9).

Os atendimentos acontecem na Carreta Agro da Caixa, instalada na Praça dos Três Poderes, que permanece até esta quarta-feira (11), entre 13h e 17h. Também estão envolvidos a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-Rio) e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-RJ).

O superintendente executivo de Governo da Caixa, Grimaldo Ferreira, ressalta o volume movimentado pelo agronegócio em São Francisco, a cooperação da prefeitura para a realização da Carreta Agro e resume estrutura e dinâmica de atendimento: “Através da carreta, os moradores também podem ter acesso a detalhes de programas como Desenrola Brasil e Fique em Dia, que visam a renegociação de dívidas; em algumas condições, os descontos podem chegar a 90%”.

ACESSO FÁCIL - O vice-prefeito Raliston Souza destaca que a parceria está facilitando ao produtor rural e à população acesso a diversos serviços, como emissão do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), através da Emater-Rio, entrega de cartões do Programa Bolsa Família e distribuição de cartilhas de Educação Financeira nos portes de produtor rural, pelo Sebrae.

O secretário de Agricultura, Enaldo Barreto, reforça que além dos programas sociais da Caixa voltados para a área agrícola, como exemplo, o Minha Casa Minha Vida Rural, o Sebrae está promovendo palestras e mostrando os trabalhos que vem desenvolvendo no município.

“O evento é totalmente voltado para o produtor, mas também presta atendimento na área social com a entrega de cartões do Bolsa Família para quem já está inserido no programa, mas não retirou o cartão na Caixa, assuntos relacionados ao abono do PIS e FGTS, entre outros assuntos”.