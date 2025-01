Durante parte do dia, o jet ski foi a grande atração do rio Itabapoana, na localidade de Barra - Foto Divulgação

Durante parte do dia, o jet ski foi a grande atração do rio Itabapoana, na localidade de Barra Foto Divulgação

Publicado 20/01/2025 17:13

São Francisco de Itabapoana – Consolidar o município como referência regional para os amantes de esportes aquáticos e lazer é uma das propostas da prefeita de São Francisco de Itbapoan (RJ), Yara Cinthia, visando o fortalecimento do turismo. A Barra Náutica, reunindo 30 pilotos de Jet skis nesse domingo (19), foi um dos destaques.

O evento faz parte da programação do verão de São Francisco e está na terceira edição. Com apoio do governo municipal, atraiu participantes de cidades do interior do Estado do Rio de Janeiro. “Além da prática esportiva, o evento foi uma oportunidade para reunir famílias, amigos e apaixonados pelo esporte náutico”, avalia o organizador, Jammil Júnior.

“Queremos fortalecer o potencial turístico de Barra do Itabapoana. O evento trouxe impacto positivo para o comércio local, especialmente pousadas e restaurantes, além de gerar emprego e renda”, destaca Júnior acrescentando que o público também curtiu o som do DJ Dudu Porto, “que transformou a beira-rio em um espaço de diversão e lazer”.

Outro fator ressaltado pelo organizador foi a segurança dos participantes: “Foi prioritária, com suporte do Corpo de Bombeiros, guarda-vidas, a Guarda Civil Municipal, Emtransfi e Serviço de Resgate. A Marinha do Brasil também esteve presente, garantindo a inspeção naval e o controle das embarcações participantes”.

Yara Cinthia pontua que o evento é só o início do fortalecimento do turismo s em todo o município: “O sucesso da Barra Náutica reafirma o potencial da Barra do Itabapoana como destino turístico e esportivo. Com eventos como este, a localidade ganha visibilidade, atrai novos visitantes e fomenta a economia, consolidando-se como referência regional para os amantes de esportes aquáticos e lazer”.