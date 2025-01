Equipe da Secretaria de Obras realizou limpeza de vegetação no canal ligado ao rio Guaxindiba - Foto Divulgação

Publicado 13/01/2025 14:51

São Francisco de Itabapona – As chuvas deram uma trégua; mas, os estragos são muitos em São Francisco de Itabapoana (RJ), principalmente na Ilha dos Mineiros, levando a prefeita Yara Cinthia decretar situação de emergência na localidade, neste domingo (12).

Alto volume de água tomou ruas e alagou casas na ilha. De acordo com o decreto, publicado em Diário Oficial extraordinário, entre os dias oito e dez foram registrados cerca de 200 milímetros (mm) no pluviométrico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), sediado em Barra do Itabapoana.

“A quantidade de água equivale a mais de 20 dias de chuva”, ressalta a prefeita que, na publicação, considera parecer técnico da Defesa Civil municipal sobre danos e prejuízos expressivos em diversas vias, o que impediu o fluxo normal dos moradores. “Após a criação do gabinete de crise, esta medida é necessária para aprimorarmos a execução das ações”, assinala.

Yara Cinthia realça que o decreto visa resolver a situação: “Além de facilitarmos a busca de auxílio junto aos governos estadual e federal para somar à nossa força-tarefa que atua, por meio de diversos órgãos municipais, desde quarta-feira (8)”. A última atualização da Defesa Civil aponta cerca de duas mil pessoas atingidas, sendo que 63 famílias foram afetadas diretamente”.

“Destas, cinco estão desalojadas, sendo que uma está abrigada em uma residência de familiares e as demais na Escola Municipal Dirceu Dias da Silva, em Guaxindiba”, aponta a prefeita. Em caso de emergência, a população é orientada a acionar a Defesa Civil através do telefone (22) 99726-4708.

INTERVENÇÕES - Durante a última semana, houve necessidade de duas medidas emergenciais da Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos em trechos da RJ 232, nas proximidades da chegada da praia de Guaxindiba. Yara Cinthia acompanhou os trabalhos. Ela destaca que as medidas visam reduzir os impactos da cheia do rio Guaxindiba e canais adjacentes.

Houve limpeza de vegetação no canal ligado ao rio, inclusive, nas tubulações que passam sob a rodovia estadual, que exerce papel estratégico, principalmente, neste período de verão. Representantes do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ) estiveram no local.

Para auxiliar no tráfego da rodovia, em outro trecho, caminhões e retroescavadeira depositaram areia em um trecho. A Empresa Municipal de Trânsito (Emtransfi) atua no local e orienta que condutores de veículos redobrem a atenção no trecho. A Defesa Civil monitora o tempo, com a prefeita acompanhando todo trabalho e visitando áreas mais afetadas.