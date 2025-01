Roberta Oliveira abordou também a intensificação dos preparativos para o ano letivo - Foto Divulgação

Publicado 31/01/2025 17:13 | Atualizado 31/01/2025 17:27

São Francisco de Itabapoana – Secretários de Educação de vários municípios do estado do Rio de Janeiro participaram, nessa quinta-feira (30), de reunião para definir estratégias de fortalecimento das redes de ensino e promover uma educação cada vez mais emancipadora.

Um dos envolvidos foi Gustavo Ribeiro, secretário de Educação, Cultura e Tecnologia de São Francisco de Itabapoana. O encontro aconteceu na secretaria Estadual (Seeduc), com a titular da pasta, Roberta Oliveira. Também teve pauta sobre intensificação dos preparativos para o ano letivo de 2025.

“Discutimos a colaboração entre os órgãos estaduais e municipais, com o intuito de garantir que os alunos da rede municipal estejam cada vez mais preparados para o Ensino Médio”, resume Ribeiro assinalando que a secretária fez um resumo de eventos fundamentais.

“A Seeduc apresentou dados importantes, destacou a evolução histórica, os desafios enfrentados e as perspectivas para a gestão educacional”, relata o secretário avaliando que “essa troca de experiências e informações é crucial para o aprimoramento contínuo do sistema de ensino e para a garantia de um ano letivo produtivo e com qualidade”.

A observação do secretário é focada na proposta de compromisso com educação de qualidade exposto por Roberta Barreto; ela tem destacado a importância da escola como um espaço de acolhimento e desenvolvimento dos jovens.

“Somos os responsáveis por fazer com que a escola seja a memória afetiva dos jovens, para que eles sejam os protagonistas de seus projetos de vida”, defende a secretária ressaltando: “Então, em 2025, nosso caminho será o da afetividade e do acolhimento”. O ano letivo começa segunda-feira (3).