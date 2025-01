O ato aconteceu na Câmara Municipal de São Francisco, com inúmeras personalidades prestigiando - Foto Divulgação

Publicado 24/01/2025 18:10

São Francisco de Itabapoana – As produções de farinha de mandioca de São Francisco de Itabapoana (RJ) e o Abacaxi Norte Fluminense acabam de receber reconhecimento que, no desdobramento, estará garantindo aos dois produtos a Indicação Geográfica (IG). Trata-se de uma espécie de selo de procedência e qualidade conferido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Os Laudos de Delimitação da Área Geográfica de Produção foram elaborados pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Pesca (Seapa), a partir de estudos técnicos e científicos realizados pela Emater, em parceria com entidades locais. As assinaturas aconteceram nessa quinta-feira (23) na Câmara Municipal.

No caso da Indicação de Procedência da Farinha de Mandioca é relativo apenas a São Francisco; já quanto à denominação de origem da fruta é referente ao Abacaxi Norte Fluminense, que contempla a produção em São Francisco de Itabapoana, Campos dos Goytacazes, São João da Barra e Quissamã. O reconhecimento é garantido a produtos com características únicas ligadas ao seu local de origem.

Participaram do evento a prefeita de São Francisco, Yara Cinthia; secretário estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, Deodalto José Ferreira; superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar no estado do Rio de Janeiro, Victor Tinoco; além de outras autoridades.

“São Francisco está vivendo um momento histórico, um momento de reconhecimento daquilo que nós temos”, ressalta Yara Cinthia realçando: “É uma data marcante, o pontapé inicial para que nosso agronegócio cada dia mais venha fomentar, movimentar e trazer recursos e desenvolvimento para o nosso município”.

Na avaliação de Deodalto José Ferreira, São Francisco vai crescer muito a partir do reconhecimento de seus produtos tradicionais: “Queremos muito agradecer ao governador Cláudio Castro e ao presidente da Assembleia Legislativa (Alerj), Rodrigo Bacellar, por ter nos proporcionado esse olhar sensível para o agro de nosso estado”.

VALORIZAÇÃO - Deodalto comenta que a Indicação Geográfica (IG) é um passo importante para que São Francisco tenha sua produção reconhecida e valorizada em todo o Brasil: “Produtos como o queijo Canastra, a cachaça de Paraty e o café do Cerrado Mineiro são exemplos de produtos que ganharam destaque no mercado após obterem a IG”, aponta.

Outro fator destacado pelo secretário é que o reconhecimento fortalece a economia local, agregando valor ao produto e protegendo contra falsificações, garantindo que apenas produtores da região possam utilizar a marca registrada: “Além do impacto econômico, a IG tem potencial para impulsionar o turismo e a cultura local, atraindo visitantes interessados na história e na tradição do abacaxi e da farinha”, ratifica.

A presidente da Associação dos Produtores e Fabricantes de Farinha de Mandioca de Travessão de Barra (Aprofar), Vanessa Ribeiro, pontua que a IG vai chegar com muito benefício para São Francisco, para os produtores de mandioca e os fazedores de farinha: “Agora é trabalhar para que isso aconteça da melhor forma”.

Também estiveram presentes à assinatura dos laudos o secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, Enaldo Barreto; presidente da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj), Caroline Alves da Costa; deputado federal Hugo Leal; vice-presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira da Alerj, deputado estadual Jair Bittencourt.

O evento contou ainda com o superintendente do Ministério da Agricultura, Rafael Moreira, que representou o ministro da Agricultura, Carlos Favaro; chefe da Divisão de Desenvolvimento do Ministério de Agricultura, Celso Merola; reitora da Universidade Estadual o Norte Fluminense (Uenf), Rosana Rodrigues; reitor do Instituto Federal Fluminense (IFF), Victor Saraiva.