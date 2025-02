Entre as espécies de camarões preservadas estão rosa, branco, Santana, sete-barbas e barba-ruça - Foto Divulgação

Publicado 07/02/2025 16:42

São Francisco – Até o dia 30 de abril cinco espécies de camarão estão com pesca proibida, por conta do período de defeso iniciado dia 28 de janeiro. A determinação é do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e visa preservar e garantir a sustentabilidade das espécies.

A Secretaria de Pesca de São Francisco de Itabapoana (RJ) está atenta e alerta aos pescadores que durante o período estabelecido, pesca, coleta e caça são controladas ou proibidas, das espécies rosa, branco, Santana, sete-barbas e barba-ruça.

O secretário municipal de Pesca, José Roberto Barreto, orienta que o período de reprodução é crucial para a manutenção das populações de camarões e a sustentabilidade da atividade pesqueira a longo prazo. “O defeso permite que futuras gerações de pescadores continuem a depender dessa importante fonte de renda”.

“Respeitar o defeso é um compromisso com a conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável”, ressalta o secretário que cita o calendário de defesos definido pelo Ibama: Camarão, 28 janeiro até 30 abril; piracema, 1º novembro a 1º de março; guaiamu, 1º de outubro a 30 março; caranguejo, 1º de outubro a 1º de dezembro.

APOIO AO SETOR - Barreto pontua que o governo municipal articula melhorias para o setor pesqueiro. No último dia 30, ele se reuniu com a coordenadora do Projeto de Educação Ambiental Pescarte (PEA Pescarte), Kissila Rangel, para discutir parcerias que visam beneficiar a categoria. “Como pescador, conheço bem as necessidades da nossa classe”.

O secretário acredita que com parcerias será possível implementar políticas públicas e ações concretas que atendam às demandas de toda a cadeia produtiva da pesca ao fomentar a geração de renda, capacitação e desenvolvimento sustentável. Kissila Rangel endossa apontando a importância da parceria para o fortalecimento da pesca local.

“O PEA Pescarte já atua em 10 municípios da região, e estamos muito felizes em ampliar essa atuação em São Francisco”, realça a coordenadora enfatizando: “Com o apoio da Secretaria de Pesca, poderemos desenvolver programas que incentivem a capacitação dos pescadores, preservação ambiental e a geração de renda para as comunidades pesqueiras”.