Descartadas incorretamente, as embalagens provocam a contaminação do solo e dos lençóis freáticos Foto Ascom/Divulgação

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Hélio Cordeiro
Por meio do Programa Campo Limpo, da Prefeitura de São Francisco de Itabapoana (RJ), as ações de recolhimento de embalagens vazias de defensivos agrícolas terão continuidade na próxima quinta-feira (8), no Espaço do Produtor da localidade de Brejo Grande, das 9h às 17h.
O programa é desenvolvido de forma itinerante pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente e a Associação dos Revendedores de Insumos do Norte Fluminense (ASSINF). O calendário foi iniciado no dia 1º de outubro, em Imburi. Durante o mês, também serão contempladas as localidades de Praça João Pessoa e o Centro da cidade.
O Campo Limpo é baseado no modelo nacional de logística reversa instituído pela legislação federal, que no município ganha reforço por meio de campanhas locais periódicas, com mobilizações estratégicas realizadas desde meados de 2022.
A Secretaria de Meio Ambiente resume que a finalidade principal é assegurar que o resíduo pós-consumo gerado nas lavouras tenha a destinação ambientalmente correta, estruturando um ciclo eficiente de economia circular. No país, cerca de 92% a 97% dos materiais recebidos são encaminhados para a reciclagem, e apenas uma pequena fração residual é incinerada de forma segura.
“A dispersão inadequada de recipientes plásticos e metálicos que continham insumos químicos representa uma grave ameaça ecológica”, alerta a secretaria, frisando que, quando abandonadas no campo ou descartadas incorretamente, as embalagens provocam a contaminação do solo e dos lençóis freáticos.
Contra o reaproveitamento
“Com a destinação adequada propiciada pela coleta, evita-se o acúmulo crônico desses resíduos de degradação lenta no ecossistema e combate-se a queima a céu aberto, prática ilegal que emite gases altamente tóxicos na atmosfera”, reforça a secretaria, assinalando que o impacto positivo se estende diretamente à saúde pública.
Outro ponto da prevenção é que o manejo correto elimina os riscos de intoxicação aguda e
crônica de trabalhadores rurais e de suas famílias, que antes ficavam vulneráveis ao contato com sobras de produtos. “Adicionalmente, a erradicação do descarte incorreto previne o reaproveitamento doméstico indevido desses vasilhames.”
O cuidado é ainda mais importante porque evita que os recipientes abandonados acumulem água da chuva, transformando-se em potenciais criadouros de vetores de doenças, como o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya, zika vírus e febre amarela.
Regras de segurança
Para participar do programa, há regras rígidas de segurança e conformidade legal a serem obedecidas. Uma delas é que, antes de realizar a entrega nos pontos do Espaço do Produtor, os agricultores devem submeter as embalagens ao processo de tríplice lavagem.
O procedimento consiste em enxaguar o recipiente três vezes consecutivas logo após o esvaziamento, vertendo a água de lavagem de volta no tanque de aplicação para aproveitar o produto e garantir a descontaminação do material. As embalagens também devem ser perfuradas no fundo para serem inutilizadas.
De acordo com as diretrizes do programa, a devolução das embalagens vazias é uma obrigação legal do produtor dentro do prazo de até um ano após a compra: “O cumprimento desse critério é indispensável para evitar penalidades financeiras e notificações emitidas pelos órgãos de Defesa Agropecuária”.