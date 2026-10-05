Descartadas incorretamente, as embalagens provocam a contaminação do solo e dos lençóis freáticos - Foto Ascom/Divulgação

Descartadas incorretamente, as embalagens provocam a contaminação do solo e dos lençóis freáticos Foto Ascom/Divulgação

Publicado 05/10/2026 16:57

Por meio do Programa Campo Limpo, da Prefeitura de São Francisco de Itabapoana (RJ), as ações de recolhimento de embalagens vazias de defensivos agrícolas terão continuidade na próxima quinta-feira (8), no Espaço do Produtor da localidade de Brejo Grande, das 9h às 17h.

O programa é desenvolvido de forma itinerante pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente e a Associação dos Revendedores de Insumos do Norte Fluminense (ASSINF). O calendário foi iniciado no dia 1º de outubro, em Imburi. Durante o mês, também serão contempladas as localidades de Praça João Pessoa e o Centro da cidade.

O Campo Limpo é baseado no modelo nacional de logística reversa instituído pela legislação federal, que no município ganha reforço por meio de campanhas locais periódicas, com mobilizações estratégicas realizadas desde meados de 2022.

A Secretaria de Meio Ambiente resume que a finalidade principal é assegurar que o resíduo pós-consumo gerado nas lavouras tenha a destinação ambientalmente correta, estruturando um ciclo eficiente de economia circular. No país, cerca de 92% a 97% dos materiais recebidos são encaminhados para a reciclagem, e apenas uma pequena fração residual é incinerada de forma segura.

“A dispersão inadequada de recipientes plásticos e metálicos que continham insumos químicos representa uma grave ameaça ecológica”, alerta a secretaria, frisando que, quando abandonadas no campo ou descartadas incorretamente, as embalagens provocam a contaminação do solo e dos lençóis freáticos.

Contra o reaproveitamento

“Com a destinação adequada propiciada pela coleta, evita-se o acúmulo crônico desses resíduos de degradação lenta no ecossistema e combate-se a queima a céu aberto, prática ilegal que emite gases altamente tóxicos na atmosfera”, reforça a secretaria, assinalando que o impacto positivo se estende diretamente à saúde pública.

Outro ponto da prevenção é que o manejo correto elimina os riscos de intoxicação aguda e

crônica de trabalhadores rurais e de suas famílias, que antes ficavam vulneráveis ao contato com sobras de produtos. “Adicionalmente, a erradicação do descarte incorreto previne o reaproveitamento doméstico indevido desses vasilhames.”

O cuidado é ainda mais importante porque evita que os recipientes abandonados acumulem água da chuva, transformando-se em potenciais criadouros de vetores de doenças, como o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya, zika vírus e febre amarela.

Regras de segurança

Para participar do programa, há regras rígidas de segurança e conformidade legal a serem obedecidas. Uma delas é que, antes de realizar a entrega nos pontos do Espaço do Produtor , os agricultores devem submeter as embalagens ao processo de tríplice lavagem.

O procedimento consiste em enxaguar o recipiente três vezes consecutivas logo após o esvaziamento, vertendo a água de lavagem de volta no tanque de aplicação para aproveitar o produto e garantir a descontaminação do material. As embalagens também devem ser perfuradas no fundo para serem inutilizadas.

De acordo com as diretrizes do programa, a devolução das embalagens vazias é uma obrigação legal do produtor dentro do prazo de até um ano após a compra: “O cumprimento desse critério é indispensável para evitar penalidades financeiras e notificações emitidas pelos órgãos de Defesa Agropecuária”.