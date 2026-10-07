Enaldo Barreto diz que a iniciativa busca unificar, em um único local, os serviços a pequenos e micro produtores - Foto Ascom/Divulgação

Enaldo Barreto diz que a iniciativa busca unificar, em um único local, os serviços a pequenos e micro produtores Foto Ascom/Divulgação

Publicado 07/10/2026 17:16

A implantação da Sala do Empreendedor Rural está sendo articulada pela prefeitura de São Francisco de Itabapoana (RJ), por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A iniciativa é considerada fundamental e estratégica para consolidar a vocação agrícola e impulsionar o desenvolvimento econômico do município.

Trata-se de um projeto definido como inovador pelo secretário Enaldo Barreto, que busca parcerias para a implantação. Na última segunda-feira, ele se reuniu com representantes do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) para ajustar as tratativas.

Representando o Sebrae, participaram o diretor Marcelo Fiorini; Guilherme Reche, coordenador regional; e Flávia Guedes, coordenadora de Desenvolvimento Territorial. Durante a reunião, Barreto apresentou dados sobre o potencial agropecuário de São Francisco.

Barreto ressalta que a apresentação teve o objetivo de justificar a urgência e a relevância do investimento no município, que busca unificar, em um único local, assistência técnica, desburocratização e orientação gerencial para os pequenos e micro produtores da região, eliminando gargalos expressivos.

Com a criação da unidade, o secretário pontua que o produtor não precisará mais percorrer diferentes órgãos para resolver pendências. Tudo estará reunido em um só lugar. “A orientação também será direta para obtenção de financiamentos junto a instituições como a AgeRio (Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro)”.

Virada de chave

Também participaram o presidente da Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do Estado do Rio de Janeiro (Faerj), Rodolfo Tavares; o representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Delvison Barbosa; e o presidente da Associação dos Produtores Rurais do Norte Fluminense (Apra-Rio), Heraldo Meirelles.

Na avaliação de Barreto, a Sala do Empreendedor Rural representa uma virada de chave para o empreendedor do campo na gestão de seus negócios. Uma justificativa apresentada é que o pequeno produtor não mais enfrentará barreiras burocráticas e falta de informação técnica para expandir sua produção.

A unidade garantirá ainda parcerias com a Faerj e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) para cursos de qualificação e a assistência de agrônomos no dia a dia das propriedades: “Atualmente, três consultores do Sebrae já prestam apoio dentro da secretaria, mas a criação do espaço físico e a oficialização das parcerias expandirão significativamente esse atendimento”, frisa o secretário.

Efeito cascata positivo

Uma exigência do Senar para atuar em um município é a existência de um sindicato rural. Como São Francisco não possui a entidade, o governo municipal já está costurando articulações especiais visando garantir que os cursos e serviços cheguem aos trabalhadores locais de forma pioneira.

Otimistas, produtores rurais sanfranciscanos acreditam que a consolidação da Sala do Empreendedor Rural possa gerar um efeito cascata positivo para a economia do município. Uma nova reunião está agendada para este mês no processo de desdobramento focado na celebração do projeto.

Barreto enfatiza que o apoio da prefeita Yara Cinthia é peça-chave para que o setor receba a atenção necessária: “Vamos demonstrar que o investimento em agricultura e pecuária é uma política estruturante da cidade e envolve, assim, projetos e ações de curto, médio e longo prazo”, realça, assinalando que o município está pavimentando o caminho para um crescimento sustentável baseado na força de quem produz.