Fauazi Cherene explica que esquema vacinal pode chegar a duas doses, variando de acordo com a faixa etária - Foto Ascom/Divulgação

Fauazi Cherene explica que esquema vacinal pode chegar a duas doses, variando de acordo com a faixa etária Foto Ascom/Divulgação

Publicado 14/10/2026 15:48

Um alerta urgente à população está sendo feito pela Secretaria de Saúde de São Francisco de Itabapoana (RJ), após o Ministério da Saúde (MS) reforçar, esta semana, o risco de o vírus do sarampo voltar a se espalhar pelo Brasil. O país registra atualmente 52 casos da doença, todos importados.

De acordo com o MS, ainda não há detecção de circulação comunitária do vírus em território nacional. São Francisco busca contribuir para manter o município protegido e evitar o avanço do sarampo, orientando que a única forma de prevenção é a vacinação com a dose tríplice viral (SCR).

Segundo o secretário de Saúde, Fauazi Cherene, as doses estão disponíveis gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS) para pessoas com idade entre 12 meses e 59 anos. “O esquema vacinal pode chegar a duas doses, variando de acordo com a faixa etária do cidadão.”, frisa Cherene, incentivando o público-alvo a se vacinar.

Reforçando, o secretário faz um apelo para que os moradores compareçam à unidade de saúde mais próxima com a Caderneta de Vacinação, o CPF e o cartão do SUS em mãos: “A partir da avaliação do documento, os profissionais vão orientar e aplicar a imunização necessária. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h”.

Carreta da Mulher

Os locais disponíveis para a vacinação são a Clínica da Família (Centro), na sala de vacina do Hospital Manoel Carola (Ponto de Cacimbas), e as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Amontado, Barra do Itabapoana, Travessão de Barra, Bom Lugar, Praça João Pessoa, Guaxindiba, Gargaú, Imburi, Buena, Pingo D’Água, Santa Clara, Nova Belém, Estreito e Floresta.



Trata-se da Carreta da Mulher, que ficará instalada no pátio em frente à sede da prefeitura, na Praça dos Três Poderes, oferecendo consultas e exames especializados de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O objetivo principal é expandir o acesso a diagnósticos precoces que salvam vidas. Cherene pontua que, além da mobilização contra o sarampo, estão sendo intensificadas as ações de cuidado com a chegada da campanha Outubro Rosa. Entre os dias 19 e 23 de outubro, São Francisco receberá, pela segunda vez, a Unidade Móvel de Saúde da Mulher. Trata-se da Carreta da Mulher, que ficará instalada no pátio em frente à sede da prefeitura, na Praça dos Três Poderes, oferecendo consultas e exames especializados de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O objetivo principal é expandir o acesso a diagnósticos precoces que salvam vidas.

Agendamento na UBS

“Para garantir o atendimento, as moradoras devem procurar previamente a UBS mais próxima de sua residência para realizar o agendamento e receber o direcionamento adequado”, aponta o secretário, enfatizando que o mutirão móvel conta com capacidade diária expressiva.

“A sala de mamografia atenderá até 60 pacientes por dia; a sala de ultrassonografia receberá até 50 mulheres diariamente”, assinala Cherene, acrescentando que o consultório multiprofissional está preparado para realizar até 60 consultas ginecológicas e mastológicas a cada jornada.

Em sua primeira passagem pelo município, entre 29 de setembro e dois de outubro, a unidade móvel superou a marca de 300 atendimentos em apenas três dias, confirmando o forte impacto e a necessidade do serviço para a comunidade local.