O Plamcon de 2022, foi apresentado no Teatro Municipal George Savalla Gomes – Palhaço Carequinha. - Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

O Plamcon de 2022, foi apresentado no Teatro Municipal George Savalla Gomes – Palhaço Carequinha.Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

Publicado 29/11/2021 19:43

A Subsecretaria de Defesa Civil da cidade de São Gonçalo apresentou, nesta segunda-feira (29), o Plano Municipal de Contingência de Proteção e Defesa Civil – Plamcon de 2022, no Teatro Municipal George Savalla Gomes – Palhaço Carequinha. A exigência da criação do plano faz parte da regulamentação da Lei 12608. Na ocasião, estiveram presentes o vice-prefeito Sérgio Gevú; o subsecretário de Defesa Civil, coronel Fernando Rodrigues; e o coordenador regional de Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro, tenente-coronel Mozart Martins Lopes.

Na apresentação do plano, o major Samir Fernandes detalhou quais medidas poderão ser tomadas em situações de riscos para que o município esteja pronto para agir em situações emergenciais e como funcionam os exercícios de simulados, os sistemas de alerta a desastres, a organização dos pontos de apoio e as instalações de rotas de deslocamento realizados pelos agentes da Defesa Civil. Foi explicado ainda como acessar o site para adaptação da Matriz de Responsabilidade, para monitoramento da execução do plano.

“São Gonçalo está vivendo um novo rumo e a nossa Defesa Civil vai atuar com responsabilidade para a execução do plano elaborado para os momentos de desastre”, disse o vice-prefeito Sérgio Gevu.

O Plano de Contingência, que foi desenvolvido para ser implantado em caráter preventivo e durante as ocorrências, agindo de forma dinâmica e não estática, possibilita o monitoramento de todas as áreas da cidade e tem como ferramenta o Programa de Registros de Ocorrência (Prodec), que possibilita o registro de relatório fotográfico, o georreferenciamento de ocorrências e a produção de mapas e estatísticas.

“É uma honra atendermos a determinação da criação de Planos de Contingencia, que é uma missão importante para salvar vidas e fomentar a consciência prevencionista no município. As tragédias não tem dia e nem hora para acontecer, mas estamos prontos para atuar”, afirmou o subsecretário de Defesa Civil, coronel Fernando Rodrigues.

Curso de voluntários – O evento contou ainda com a entrega de certificados aos participantes do curso de voluntariado, que ocorreu nos meses de agosto e setembro. No curso, os alunos aprenderam temas como noções de Defesa Civil; abrigos temporários; produtos perigosos; combate a princípios de incêndio e atendimento pré-hospitalar; acidentes domésticos e comunicação de emergência; Meio Ambgiente; psicologia do desastre; primeiros socorros; endemia e noções; e deveres do voluntário que orientam à área de atuação da Defesa Civil.